Пушечное мясо: оккупанты вооружают детей в Крыму (фото)

В Крыму детям в школе раздали автоматы

В аннексированном Российской Федерацией Крыму, который находится на грани туристического коллапса, детей среднего школьного возраста учат обращаться с оружием. На уроке ребятам выдали автомат, чтобы научить правильно собирать и разбирать оружие. Об этом сообщает блогер “RoksolanaToday&Крым” в Twitter.

На фото, снятом в Симферопольской школе, видно, что дети по очереди разбирают и собирают боевой автомат Калашникова.

"Симферополь. Маразм нон стоп. ХКО "Хутор Чистенькое". Казаки провели урок с юнармейцами", - подписана публикация.

"Готовят пушечное мясо", - написал один из пользователей Twitter.

В Крыму детей готовят к войне (фото: twitter.com/KrimRt)

К слову, в новых учебниках по истории Крыма за 10-й класс сказано, что крымские татары активно помогали нацистам во Второй мировой войне.

Ранее мы писали о том, что в Крыму российские оккупанты начали массово штрафовать водителей автомобилей "скорой помощи".

Напомним, недавно в сети показали фото со строительства железной дороги, которая будет проходить по Крымскому мосту. В кадрах четко видно несостыковки в плитах, которые укладывают строители.