Работаем больше европейцев: развеяли миф о большом количестве выходных в Украине

Выходные в апреле наступят уже скоро – в этом месяце у украинцев теперь есть возможность отдыхать четыре дня подряд – с 27 по 30 апреля. Именно столько выходных рекомендовал сделать Кабинет Министров Украины в связи с тем, что 28 апреля украинцы будут праздновать Пасху. В то же время один из выходных дней придется отработать в субботу 11 мая.

Много кто говорит о том, что украинцы и так слишком много отдыхают, и много выходных плохо отражаются на экономике страны. Однако это только миф, и количество государственных выходных не так сильно влияет на экономику, пишет в своей статье на "Украинской правде" журналистка Юлия Поскробок.

Так, к примеру, немцы работают значительно меньше, чем украинцы, но при этом им удается строить успешную экономику.

Фото: В апреле в Украине будет четыре выходных дня подряд (pixabay.com)

Во-первых, выходных в Украине меньше, чем в мире. Например, в Иране и Камбодже – 27 оплачиваемых государством выходных дней. К тому же, перенос праздников не увеличивает количество выходных. По словам экономиста Бориса Кушнирука, когда переносят рабочий день на другую неделю, то режим работы будет более эффективным.

К тому же, определенное количество выходных дней на экономическое развитие не влияет. Даже наоборот: в постсоветских странах, где работают больше, экономики слабее. В то время как в странах ЕС, где работают меньше, экономики сильнее.

Например, количество рабочих часов за одну неделю в разных странах варьируется от 29-ти в Нидерландах до 48-ми в Турции и Колумбии. Кстати, на карте также видно, что украинцы работают больше всего среди европейцев по количеству рабочих часов. Похожая тенденция есть и в других постсоветских стран.

Фото: В Украине, как оказалось, больше рабочих часов, чем в европейских странах (Юлия Поскробок/УП)

Также неизвестно, какой эффект действительно имеет большее количество выходных. С одной стороны, когда госпредприятия не работают, то это уменьшает поступления в государственный бюджет. А с другой, именно в праздничное время украинцы больше тратят и покупают разнообразные продукты и одежду, путешествуют по стране и за рубежом. Это в целом стимулирует экономику, поэтому сейчас трудно оценить, как количество государственных выходных влияет на экономику страны, пишет журналистка.

"Мировая статистика доказывает, что количество государственных выходных не играет значительной роли для экономики страны. Еще важнее не то, сколько люди работают, а то, как они это делают. Немцы работают значительно меньше, чем украинцы, но строят более успешную экономику. Причин много, и главные из них — автоматизация труда и более высокое ее качество", - говорит Юлия Поскробок.

Напомним, ранее стало известно, сколько выходных будет в Украине в апреле 2019 года.

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