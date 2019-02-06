Ребенка не допускают к обучению: в школе Луцка разгорелся нешуточный скандал

Коллаж РБК-Украина

Директор школы не хочет допускать девочку к учебе из-за отсутствия прививок от кори

В Луцке школьницу, которая переболела корью, категорически отказываются допускать к обучению без прививки. Подробностями делится отец девочки, информирует UA: Волынь.

"Мы принесли справку о том, что переболели корью, поэтому у моей дочки есть возможность и законное право посещать уроки. Но дирекция на это не обращает внимания и ребенок уже третью неделю дома", - возмущается мужчина.

Уточняется, что девочка не допускается к обучению, поскольку, по мнению директора школы, у ребенка отсутствуют прививки от кори. Но родители уже предоставили справку о том, что девочка в свое время переболела и может посещать школьное учреждение.

Адвокат отца школьницы Ирина Масич утверждает, что подобное отношение является прямым нарушением прав человека на образование, которое предусмотрено Конституцией Украины.

Директор школы №11 Наталья Гаць спорила до последнего, уверяя, что действует исключительно в рамках действующего законодательства. Однако по итогу, дело удалось разрешить мирным путем. "Если у ребенка есть антитела, если ребенок здоров, то пусть приходит в школу. Но если она заболеет, я за это нести ответственность не буду", - сказала директор.

Видео: (facebook.com/uavolyn)

Напомним, что в Украине зафиксированы несколько десятков случаев смертельно опасной болезни - менингоэнцефалита, что является следствием тяжелого осложнения кори, ветряной оспы, гриппа или ОРВИ.

Мы писали, как распознать первые признаки кори. Эксперт отмечает, что корь в первые дни напоминает обычную простуду. Отличительная черта такой простуды – она начинается внезапно и остро.