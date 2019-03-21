Резонансное ДТП с мажоркой в Полтаве: решение суда шокировало родственников погибшего

Мажорка из Полтавы Наталья Саенко, которая в ноябре 2018 года сбила 15-летнего Артема Левченко на "зебре" в центре города, в конечном итоге отделалась домашним арестом.

Хотя изначально Октябрьский районный суд определил для Натальи Саенко меру пресечения в виде круглосуточного содержания под стражей сроком на 60 суток. По истечению 2 месяцев меру пресечения изменили на более мягкую - оставить виновницу ДТП под домашним арестом в ночное время (с 22:00 до 6:00) до 9 мая.

Отец погибшего, Олег Левченко, не согласившись с таким решением суда, подал апелляционную жалобу с требованием вернуть Саенко под круглосуточный домашний арест. В качестве доказательства того, что подследственная нарушает условия меры пресечения, он предоставил суду ее фото с выставочного центра.

Родственники погибшего мальчика возмутились, что следователь Титаренко отпустил Саенко в Киев якобы на лечение. К слову, правонарушительница не отрицала, что была на выставке, а ее адвокат Богдан Глядик сообщил, что она получила от следователя разрешение не только на медицинское обследование в столичной клинике, но и на рабочую поездку. И предоставил суду медицинскую справку из лечебного учреждения.

Суд не счел это нарушением и оставил Наталье Саенко определенную ранее меру пресечения, однако обязав ее в срочном порядке сдать на время расследования заграничный паспорт.

Ранее мы сообщали, что Наталья Саенко пытается разными способами избежать наказания за резонансное ДТП, виновницей которого она стала.

А также писали о том, что появились новые шокирующие подробности полтавского ДТП - очевидцы рассказали, что именно произошло на самом деле.

Напомним, что Алена Зайцева и Геннадий Дронов могут остаться в тюрьме, так как представители защиты пока не подали апелляцию.