Резонансное ДТП в Полтаве: мажорка снова оказалась в центре скандала

Коллаж РБК-Украина

Мажорка вляпалась в очередной скандал

13 марта полтавская предпринимательница Наталья Саенко, которая находится под домашним арестом, странным образом засветилась в выставочном центре. Фото запечатлел кто-то из земляков и выложил в интернет, передают Факты.

Данный инцидент не на шутку возмутил родственников погибшего Артема Левченко, который умер вследствие ДТП с участием Саенко. Группа возмущенных людей, следящих за расследованием этого резонансного преступления, отправилась к руководству Следственного управления ГУНП в Полтавской области, чтобы выяснить, по какой причине подозреваемая выехала за пределы области. По словам адвоката, это допустимо лишь в том случае, если у женщины обнаружены проблемы со здоровьем.

Фото: (Факты)

"Саенко получила такое разрешение от следователя Юрия Титаренко. Она его обманула, скрыв истинную цель поездки в Киев и нарушив определенный судом режим меры пресечения", - сообщил эксперт.

Теперь следствие и прокуратура должны ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения, поскольку за подобные правонарушения предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее мы сообщали, что Наталья Саенко пытается разными способами избежать наказания за резонансное ДТП, виновницей которого она стала.

А также писали о том, что появились новые шокирующие подробности полтавского ДТП - очевидцы рассказали, что именно произошло на самом деле.

Напомним, что Алена Зайцева и Геннадий Дронов могут остаться в тюрьме, так как представители защиты пока не подали апелляцию.