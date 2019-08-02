Samsung будет поставлять телевизоры в Украину из стран Европы и Азии

Телевизор Samsung (фото: samsung.com)

Все телевизоры сертифицированы согласно украинскому законодательству

Компания Samsung Electronics переходит на поставку телевизоров в Украину из Европы и Азии, а не из России. Как стало известно, начиная с августа 2019 года, все модели телевизоров, в том числе дизайнерские линейки The Frame и The SERIF, будут импортироваться в нашу страну из фабрик, расположенных в Словакии, Венгрии, Китае и Вьетнаме.

В компании заверили, что Samsung гарантирует единые высокие стандарты качества производства и сборки телевизоров на всех фабриках и заводах, независимо от страны расположения. Обычно, вопрос выбора страны поставки основывается на оптимальном варианте, учитывая себестоимость, логистику и другие экономические факторы, однако Samsung прислушивается к локальным потребителей и активно работала над тем, чтобы настроить поставки из стран ЕС и Азии.

"Хотя качество продукции Samsung одинаково высоко независимо от места ее изготовления, мы нашли способ реализовать пожелания пользователей относительно стран поставок телевизоров, при этом изменения в логистике не повысят стоимость для потребителей. Более того, это позволило снизить стоимость новых телевизоров до 7%", - комментирует руководитель бизнеса потребительской электроники Samsung Electronics Украина Андрей Скира.

Телевизоры Samsung (фото: samsung.com)

Все телевизоры, как и сейчас, будут сертифицированы в соответствии с украинским законодательством, будут иметь украинское меню и Smart Hub с локализированными приложениями (для телевизоров с функцией Smart TV).

Кроме того, только официально импортированные телевизоры Samsung имеют 1 год гарантийного сервисного обслуживания. Такие телевизоры имеют специальную маркировку каждой модели, что заканчивается на UA и является международным обозначением государства Украина.

Телевизор Samsung (фото: samsung.com)