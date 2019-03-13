Самые удобные города для жизни: Киев попал в рейтинг

Киев - единственный город Украины, попавший в рейтинг

Киев вошел в рейтинг самых удобных городов мира для жизни. Первое место заняла столица Австрии, Вена, а столица Украины заняла скромное 173 место из 231-го, сообщает компания Mercer.

Также в первой десятке значатся Цюрих (Швейцария), Ванкувер (Канада), Мюнхен (Германия), Окленд (Новая Зеландия), Дюссельдорф (Германия), Франкфурт (Германия), Копенгаген (Дании), Женева (Швейцария), Базель (Швейцария).

Киев попал в рейтинг самых удобных городов для жизни (скрин: mobilityexchange.mercer.com)

Критерии, по которым отбирали города включают в себя условия для получения образования и работы, транспортную доступность, безопасность, экологию, а также уровень преступности и варианты проведения досуга.

В рейтинге значится только один город Украины - Киев. Заняв 173 место, столица на один пункт обогнала российский Санкт-Петербург. Москва же заняла 167 место.

Киев попал в рейтинг самых удобных городов для жизни (скрин: mobilityexchange.mercer.com)

Ранее сообщалось, что Киев вошел в топ-10 самых успешных городов мира по рентабельности бюджетных инвестиций, а также получил награду за снижение бюрократии.