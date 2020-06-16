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В сети показали печальное состояние курортного города в Крыму: теперь живите с этим

STYLERЖизнь    16.06.2020 - 09:31
В сети показали печальное состояние курортного города в Крыму: теперь живите с этим
В Крыму не готовы к туристическому сезону (коллаж РБК-Украина)

В сети показали фото "убитых" дорог в Ялте

В оккупированном Россией Крыму так называемые власти совершенно не волнуются состоянием курортных городов, даже с наступлением туристического сезона. Так, например, в Ялте состояние дорог в городе находится в критическом положении. После ремонта водопровода в Ялте ямы на дорогах просто засыпали щебнем. Об этом сообщили в Twitter "Жизнь в Ялте".

"Ялта. Ремонты водоканалы завершены. Теперь живите с этим", - подписали фото в паблике.

Судя по снимкам, оккупационные власти оставили все, как есть на дорогах и их совершенно не волнует, что щебень размоет после первого же дождя.

В сети показали печальное состояние курортного города в Крыму: теперь живите с этим

В сети показали печальное состояние курортного города в Крыму: теперь живите с этим

В Ялте водопроводы засыпали щебнем (фото: twitter.com/life_in_yalta)

Кстати, сейчас в Крым начали упорно зазывать россиян, обещая им, что по возвращению с полуострова не нужно будет изолироваться на 14 дней в связи с пандемией коронавируса.

Как мы писали ранее, в оккупированном Россией Крыму в курортной Николаевке около Севастополя пьяная женщина устроила бойню на пляже.

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Автор: Людмила Жукова

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