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У мережі показали сумний стан курортного міста в Криму: тепер живіть з цим

STYLERЖиття    16.06.2020 - 09:31
У мережі показали сумний стан курортного міста в Криму: тепер живіть з цим
У Криму не готові до туристичного сезону (колаж РБК-Україна)

У мережі показали фото "убитих" доріг в Ялті

В окупованому Росією Криму так звана влада абсолютно не хвилюються станом курортних міст, навіть з настанням туристичного сезону. Так, наприклад, в Ялті стан доріг в місті знаходиться в кричному положенні. Після ремонту водопроводу в Ялті ями на дорогах просто засипали щебенем.

"Ялта. Ремонти водоканалів завершені. Тепер живіть з цим", - підписали фото в пабліці.

Судячи по знімках, окупаційні влади залишили все, як є на дорогах і їх абсолютно не хвилює, що щебінь розмиє після першого ж дощу.

У мережі показали сумний стан курортного міста в Криму: тепер живіть з цим

У мережі показали сумний стан курортного міста в Криму: тепер живіть з цим

В Ялті водопроводи засипали щебенем (фото: twitter.com/life_in_yalta)

До речі, зараз у Крим почали наполегливо закликати росіян, обіцяючи їм, що по поверненню з півострова не потрібно буде ізолюватися на 14 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як ми писали раніше, в окупованому Росією Криму в курортній Миколаївці близько Севастополя п'яна жінка влаштувала бійню на пляжі.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Крим
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