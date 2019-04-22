Синоптик удивил украинцев прогнозом погоды до Пасхи

Погода в Украине в понедельник, 22 апреля, будет еще прохладной в темное время суток - прогнозируются заморозки в восточных регионах. Однако уже со вторника ожидается потепление. Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, передают "Факты".

По ее словам, до конца недели - к Пасхе - температура воздуха в среднем поднимется до +20 градусов в дневное время суток и ночью составит около +10... +12 градусов.

Теплее всего будет на Закарпатье, где воздух прогреется до +23... +24 градусов, говорит Голеня. Стоит отметить, что такой теплый прогноз хоть и является долгожданным, но все таки неожиданным для многих, так как обычно перед праздником Пасхи температура воздуха снижается, а погода портится.

Иллюстративное фото (pixabay.com/ru/users/Couleur)

Она также предупредила жителей западных областей о незначительных осадках, но на остальной части страны дожди маловероятны.

Синоптики Укргидрометцентра отметили, что 22 апреля в Украине будет преимущественно сухо, осадки ожидаются только в ночное время на Западе.

Ветер будет умеренный, его сила составит от 5 до 10 метров в секунду.

Заморозки на Правобережье на поверхности почвы составят 0-4 градуса, на Левобережье прогнозируются сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, недавно народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в Украину придет долгожданное потепление.

Также мы писали о том, что до 23 апреля в большинстве областей Украины ожидаются значительные заморозки.