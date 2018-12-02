Скандал с победителем "Танцуют все": появился ответ пограничников

Фото: украинские пограничники (РБК-Украина)

Мужчина не смог подтвердить цель пребывания

Украинские пограничники пояснили, почему не пустили российского актера и победителя шоу " Танцуют все " в 2012 году Ельдара Тагирова в Украину. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Так, мужчина не сможет из-за этого сыграть в одесской премьере спектакля-променады "DIALOGY" театральной команды U!Zahvati.

Обратим внимание, что последний месяц Тагиров находился в Украине, но 25 ноября уехал в Россию принять участие в конкурсе. Назад вернуться мужчина планировал 1 декабря, однако 30 ноября Украина запретила въезд россиянам-мужчинам с 16 до 60 лет.

Фото: Ильдара Тагирова не пустили в Украину (ru.krymr.com)

При этом в письменном отказе украинские пограничники утверждают, что Тагирова не пустили в Одессу, потому что он "не может подтвердить цель пребывания в Украине".

Следует уточнить, что Тагиров является победителе телевизионного шоу "Танцуют все" в 2012 году, которое выходило на телеканале СТБ, а также обладателем Гран-при танцевальных VKIBC (Valentina Kozlova International Ballet Competition) и Spoleto International Ballet Competition и многих наград в Беларуси, Италии и США.

Фото: Ильдара Тагирова не пустили в Украину (ru.krymr.com)

Напомним, российский актер Ильдар Тагиров, который является главным героем нового украинского спектакля DIALOGY, не сможет выступить на премьерных показах в Одессе.

Ранее мы сообщали, что российскую звезду балета не пустили в Украину.

Также сообщалось, что Государственная пограничная служба Украины закрыла въезд в Крым для всех иностранцев.

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Видео: РБК-Украина