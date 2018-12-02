Скандал з переможцем "Танцюють всі": з'явився відповідь прикордонників

Фото: українські прикордонники (РБК-Україна)

Чоловік не зміг підтвердити мету перебування

Українські прикордонники пояснили, чому не пустили російського актора і переможця шоу "Танцюють всі" у 2012 році Ельдара Тагірова в Україну. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Так, чоловік не зможе через це зіграти в одеській прем'єрі вистави-променаді "DIALOGY" театральної команди U!Zahvati.

Звернемо увагу, що останній місяць Тагіров перебував в Україні, а 25 листопада виїхав в Росію взяти участь у конкурсі. Тому повернутися чоловік планував 1 грудня, однак 30 листопада Україна заборонила в'їзд росіянам-чоловікам з 16 до 60 років.

Фото: Ільдара Тагірова не пустили в Україну (ru.krymr.com)

При цьому в письмовій відмові українські прикордонники стверджують, що Тагірова не пустили в Одесу, тому що він "не може підтвердити мету перебування в Україні".

Слід уточнити, що Тагіров є переможця телевізійного шоу "Танцюють всі" у 2012 році, яке виходило на телеканалі СТБ, а також володарем Гран-прі танцювальних VKIBC (Valentina Kozlova International Ballet Competition) і Spoleto International Ballet Competition і багатьох нагород в Білорусі, Італії і США.

Фото: Ільдара Тагірова не пустили в Україну (ru.krymr.com)

Нагадаємо, російський актор Ільдар Тагіров, який є головним героєм нової української вистави DIALOGY, не зможе виступити на прем'єрних показах в Одесі.

Раніше ми повідомляли, що російську зірку балету не пустили в Україну.

Також повідомлялося, що Державна прикордонна служба України закрила в'їзд у Крим для всіх іноземців.

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Відео: РБК-Україна