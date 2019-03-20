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Сколько украинским заробитчанам платят в Европе: впечатляющие цифры


На работу в Европу уезжают украинцы, которые ради денег готовы трудиться день и ночь

Работа в Европе продолжает манить украинцев высокими зарплатами. Получать за свою работу 1000 тыс. евро обыкновенному плотнику в нашей стране пока что не является возможным. 

И даже множественные случаи мошенничества не пугают заробитчан. Одним из последних громких скандалов был связан с супружеской парой из Украины, которая устроилась на работу в Праге, но попала к нечистым на руку дельцам. В итоге украинцы не только ничего не заработали, но и сами "попали" на крупную сумму денег, пережив в Чехии настоящий ад.  

Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

Тем не менее, дефицит рабочей силы на Западе подталкивает зарубежных бизнесменов повышать зарплаты наемной рабочей силе. Это манит и украинцев. Ведь, несмотря на рост зарплат в Украине, в той же Чехии или Польше все равно обещают больше.

Отметим, что по статистическим данным, в Европе в конце 2018 года средняя заработная плата выросла почти на 14 процентов. Если перевести эту сумму в гривны, то выходит, на минуточку, около 42 тыс. грн. Но это далеко не "зарплатный предел".

Так, строительному монтажнику-плотнику в Чехии работодатели готовы платить около 25 тыс. грн в месяц. Сварщик за свою работу может получить 60 тыс. грн. А электрик в месяц легко может получать 31 тыс. грн, но в Венгрии. Дальнобойщик в Литве зарабатывает около 66 тыс. грн. Будучи сиделкой в Германии можно заработать от 1000 до 1250 евро в месяц, а зарплата разнорабочего в этой стране колеблется в пределах 37-44 тыс. грн.

Иллюстративное фото (twitter.com/GolosKarpat)

Впрочем, многие эксперты предупреждают украинцев, что нередко высокие зарплаты в Европе для наших заробитчан нивелируются завышенными требованиями к выработке. Поэтому очень часто работникам платят намного меньше заявленной суммы.

И еще один главный момент: если вы собрались на работу заграницу, то устраивайтесь только официально через фирмы, которые легально работают в нашей стране, и ни в коем случае не платите им "за трудоустройство".

Напомним, ранее известная ясновидящая предсказала, когда именно украинские заробитчане обязательно вернутся на родину

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