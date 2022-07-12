Смешайте сметану с молоком и сливочный сыр готов! Самый простой рецепт

Сливочный сыр можно легко приготовить в домашних условиях. Получится нежная, мягкая и очень вкусная масса, которая конечно же дешевле магазинной.

Ингредиенты:

Сметана 20% - 400 г

Молоко - 100 г

Лимонный сок - 1 ч. л.

Соль -1/4 ч л.

Сахар - 1/2 ч. л.

Скриншот: Таким будет наш сливочный сыр

Пошаговое приготовление

Перемешайте сметану с молоком. Поставьте на огонь и нагрейте до очень горячего состояния, но не до кипения (до температуры +75 градусов).

Добавьте лимонный сок, перемешайте, нагревайте на маленьком огне несколько минут. Добавьте сахар и соль. Не кипятите. Выключите огонь. Дайте сыру постоять 5 минут.

На дуршлаг положите льняное полотенце или несколько слоев марли, или несколько плотных бумажных полотенец. Вылейте сливочный сыр.

Дайте сыворотке полностью стечь. Поставьте в холодильник на 2-4 часа.