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Змішайте сметану з молоком і вершковий сир готовий! Найпростіший рецепт

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Вівторок 12 липня 2022 11:45
Змішайте сметану з молоком і вершковий сир готовий! Найпростіший рецепт Скріншот відео: Як приготувати вершковий сир
Автор: Світлана Мащенко

Вершковий сир можна легко приготувати в домашніх умовах. Вийде ніжна, м'яка і дуже смачна маса, яка звичайно ж дешевше магазинної.

Своїм способом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Сметана 20% - 400 г
  • Молоко - 100 г
  • Лимонний сік - 1 ч. л.
  • Сіль - 1/4 ч. л.
  • Цукор - 1/2 ч. л.

Змішайте сметану з молоком і вершковий сир готовий! Найпростіший рецепт

Скріншот: Таким буде наш вершковий сир

Покрокове приготування

Перемішайте сметану з молоком. Поставте на вогонь і нагрійте до дуже гарячого стану, але не до кипіння (до температури +75 градусів).

Додайте лимонний сік, перемішайте, нагрівайте на маленькому вогні кілька хвилин. Додайте цукор і сіль. Не кип'ятіть. Вимкніть вогонь. Дайте сиру постояти 5 хвилин.

На друшляк покладіть лляний рушник або кілька шарів марлі, або кілька щільних паперових рушників. Вилийте вершковий сир.

Дайте сироватці повністю стекти. Поставте в холодильник на 2-4 години.

Раніше ми писали, як приготувати сирники, як в ресторані.

Також українська кулінар Лілія Цвіт показала, як зробити твердий сир в мікрохвильовці.

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