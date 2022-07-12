Змішайте сметану з молоком і вершковий сир готовий! Найпростіший рецепт

Вершковий сир можна легко приготувати в домашніх умовах. Вийде ніжна, м'яка і дуже смачна маса, яка звичайно ж дешевше магазинної.

Інгредієнти:

Сметана 20% - 400 г

Молоко - 100 г

Лимонний сік - 1 ч. л.

Сіль - 1/4 ч. л.

Цукор - 1/2 ч. л.

Скріншот: Таким буде наш вершковий сир

Покрокове приготування

Перемішайте сметану з молоком. Поставте на вогонь і нагрійте до дуже гарячого стану, але не до кипіння (до температури +75 градусів).

Додайте лимонний сік, перемішайте, нагрівайте на маленькому вогні кілька хвилин. Додайте цукор і сіль. Не кип'ятіть. Вимкніть вогонь. Дайте сиру постояти 5 хвилин.

На друшляк покладіть лляний рушник або кілька шарів марлі, або кілька щільних паперових рушників. Вилийте вершковий сир.

Дайте сироватці повністю стекти. Поставте в холодильник на 2-4 години.