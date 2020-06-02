Соблазнительная MARUV показала, как ее душит полицейский (фото)

MARUV показала фото с клипа, на котором ее душит полицейский
MARUV через несколько дней представит свой новый клип, а пока певица опубликовала пару фотографий. При этом на одном из фото полицейский душит артистку. Новые фото певица выставила на своей странице в Instagram.
Новый клип на песню "I Want You" выйдет в пятницу, 5 июня. Стоит отметить, что поклонники артистки уже не могут дождаться момента выхода нового видео MARUV.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Пользователи сети также прокомментировали фото певицы.
Скриншоты с Instagram
Стоит отметить, что недавно MARUV опубликовала в своем профиле в Instagram провокационное фото, на котором она изображена практически голой. Тогда артистка рассказала, что это боди-арт для ее нового клипа на песню "I Want You". При этом данная фотография вызвала настоящий ажиотаж среди пользователей сети.
Напомним, MARUV из-за карантина не могла вернуться в Украину из России после концертов.
Ранее дерзкая MARUV в прозрачных колготах засветила аппетитные округлости.
Автор: Роман Мирончук