Спокуслива MARUV показала, як її душить поліцейський (фото)

MARUV показала фото з кліпу, на якому її душить поліцейський
MARUV через кілька днів представить свій новий кліп, а поки співачка опублікувала декілька фотографій. При цьому на одному з фото поліцейський душить артистку. Нові фото співачка виставила на своїй сторінці в Instagram.
Новий кліп на пісню "I Want You" вийде у п'ятницю, 5 червня. Варто зазначити, що шанувальники артистки вже не можуть дочекатися моменту виходу нового відео MARUV.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Користувачі мережі також прокоментували фото співачки.
Скріншоти з Instagram
Варто зазначити, що нещодавно MARUV опублікувала у своєму профілі в Instagram провокаційне фото, на якому вона зображена практично голою. Тоді артистка розповіла, що це боді-арт для її нового кліпу на пісню "I Want You". При цьому дана фотографія викликала справжній ажіотаж серед користувачів мережі.
Нагадаємо, MARUV через карантин не могла повернутися в Україну з Росії після концертів.
Раніше зухвала MARUV в прозорих колготах засвітила апетитні округлості.
Автор: Роман Мирончук