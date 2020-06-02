Спокуслива MARUV показала, як її душить поліцейський (фото)

MARUV через кілька днів представить свій новий кліп, а поки співачка опублікувала декілька фотографій. При цьому на одному з фото поліцейський душить артистку. Нові фото співачка виставила на своїй сторінці в Instagram.

Новий кліп на пісню "I Want You" вийде у п'ятницю, 5 червня. Варто зазначити, що шанувальники артистки вже не можуть дочекатися моменту виходу нового відео MARUV.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Користувачі мережі також прокоментували фото співачки.

Я впевнена, що пісня і кліп будуть вогонь;

Ооо... це з кліпу? Ракета;

Дуже любимо і з нетерпінням чекаємо на цей шедевр. Пісня буде крута;

Викликайте поліцію... а хоча вона і так тут;

Яка ви все ж класна, а музика у вас взагалі шедевр, обожнюю;

Чекаємо;

Ура!

Заінтригувала. Не можу вже чекати;

Вау. Пристрасті наповнюються. Вогонь. Чекаємо;

Вже чекаю!!!

Скріншоти з Instagram

Варто зазначити, що нещодавно MARUV опублікувала у своєму профілі в Instagram провокаційне фото, на якому вона зображена практично голою. Тоді артистка розповіла, що це боді-арт для її нового кліпу на пісню "I Want You". При цьому дана фотографія викликала справжній ажіотаж серед користувачів мережі.

Нагадаємо, MARUV через карантин не могла повернутися в Україну з Росії після концертів.

Раніше зухвала MARUV в прозорих колготах засвітила апетитні округлості.