Совсем ох*ели: Собчак сорвала сюжет об Украине на росТВ

Ксения Собчак (фото: flickr.com)

Журналисты решили обманным путем вовлечь телеведущую в нежелательный разговор

Скандальная российская телеведущая, политик и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак, которая недавно гостила в Киеве, попала в очередной скандал. Дело в том, что журналисты решили обманным путем взять у нее комментарий относительно драки ее мужа Максима Виторгана с вероятным любовником - Константином Богомоловым.

Журналисты пригласили ее в студию, якобы обсудить ситуацию в Украине. Когда Собчак уже готова была войти в кадр, она увидела боксерский ринг, двоих боксеров и услышала длинную подводку о драке. Ксения тут же развернулась и ушла.

Также телеведущая удивилась профнепригодностью журналистов, которым не удалось обвести ее вокруг пальца.

"И даже возмутительно не то, что хотели на@бать, а что профнепригодны. Надо ж человека вначале "в кадр" завести, а потом на@бывать. А так будьте готовы что он развернется и уйдет", - написала Собчак.

Ксения разместила видео на своем Telegram-канале, где она еще в хорошем настроении направляется в студию телеканала.

"Это я еще захожу. Радостная дура", - подписала видео Ксения

Видео: twitter

Напомним, светская львица Божена Рынска рассказала, что у Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова роман, который длится уже более полугода.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак по приезду в столицу Украины, сразу же оскандалилась из-за написания слова "Киев" на своей странице в Instagram.