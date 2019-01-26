Совсем ох*ели: Собчак сорвала сюжет об Украине на росТВ

Журналисты решили обманным путем вовлечь телеведущую в нежелательный разговор
Скандальная российская телеведущая, политик и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак, которая недавно гостила в Киеве, попала в очередной скандал. Дело в том, что журналисты решили обманным путем взять у нее комментарий относительно драки ее мужа Максима Виторгана с вероятным любовником - Константином Богомоловым.
Журналисты пригласили ее в студию, якобы обсудить ситуацию в Украине. Когда Собчак уже готова была войти в кадр, она увидела боксерский ринг, двоих боксеров и услышала длинную подводку о драке. Ксения тут же развернулась и ушла.
Также телеведущая удивилась профнепригодностью журналистов, которым не удалось обвести ее вокруг пальца.
"И даже возмутительно не то, что хотели на@бать, а что профнепригодны. Надо ж человека вначале "в кадр" завести, а потом на@бывать. А так будьте готовы что он развернется и уйдет", - написала Собчак.
Ксения разместила видео на своем Telegram-канале, где она еще в хорошем настроении направляется в студию телеканала.
"Это я еще захожу. Радостная дура", - подписала видео Ксения
здрасті pic.twitter.com/OUURWcPclN— афанасій свиридович (@ibuiplachu) 26 января 2019 г.
Видео: twitter
Напомним, светская львица Божена Рынска рассказала, что у Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова роман, который длится уже более полугода.
Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак по приезду в столицу Украины, сразу же оскандалилась из-за написания слова "Киев" на своей странице в Instagram.