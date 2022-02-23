Как не сойти с ума и быстро взять себя в руки: действенные советы Маши Ефросининой

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина как-то призналась, что она - человек переживательный и тревожный, взять себя в руки ей не так просто, как кажется на первый взгляд.
Она вспомнила, как сходила с ума от ужаса в 2014 году, когда на улице Институтской в Киеве происходили массовые расстрелы мирных протестующих во время Революции Достоинства. Звезда заверила, что бежать из Украины не намеренна и сейчас, и до последнего будет оставаться дома.
Но с нарастающим градусом паники и тревожности в обществе, теледива решила поделиться с подписчиками в Instagram советами, как взять себя в руки.
Маша напомнила прописную истину - будущего не знает никто, поєтому остается осознанно жить в настоящем и насыщенно проживать каждый день, наполняя его смыслом и эмоциями. В этом ей помогают следующие вещи и действия:
Маша Ефросинина поделилась советами (instagram.com/mashaefrosinina)
Минимальное погружение в новости
"Читаю их один раз в день, и, ни в коем случае, не перед сном. Согласитесь, самое страшное мы и так узнаем мгновенно", - резонно отметила она.
Работа со страхом и паникой
"Над этим прям надо работать: ловить себя на этих состояниях и выводить из них чем угодно - спорт, любимая музыка, книги, кино, психотерапия, любое забытое хобби", - отметила Маша и призналась, что достала спицы с пряжей для успокоения нервов.
Медитация
Можно воспользоваться помощью онлайн ресурсов.
Продолжать заниматься обыденными делами
"Работа для каждого украинца сегодня - это обеспечение жизни своей семьи. Работа отвлекает и дает ощущение, что жизнь не остановилась", - убеждена ведущая.
Маша учит брать себя в руки (instagram.com/mashaefrosinina)
Помогайте другим
Это может быть посильное пожертвование что угодно: армия, медицина, помощь детям.
"Делая благие дела, мы аккумулируем в себе энергию любви, такую необходимую нам и нашим родным. Наши дети чувствуют нашу тревогу, как бы мы перед ними ее не скрывали!" - подчеркнула Ефросинина.
Подумайте план действий
"Так устроена людская психика: если ты понимаешь, как будешь действовать в критической ситуации, то жить реально становится спокойнее и проще! Хотите, ну соберите тревожный рюкзак!" - предложила Маша и призвала заниматься любимыми действиями, снимающими тревожное напряжение.
Проявляйте и дарите больше любви
"Я стараюсь улыбаться, обниматься и уделять больше обычного внимание тем, кого люблю!" - поделилась личным опытом телезвезда.
К слову, Маша было одной из тех украинских звезд, кто осудил агрессию России и возмутился речью президента России Владимира Путина.