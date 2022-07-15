Стало известно, как будут выглядеть новые монеты "Ой у лузі червона калина" (фото)

Уже скоро украинцы смогут приобрести новую памятную монету Нацбанка "Ой у лузі червона калина". Она посвящена гимну Украинских Сечевых Стрельцов, который стал олицетворением сопротивления и сплочение нашего народа в борьбе против российской агрессии.

Когда выйдет монета, какая ее коллекционная ценность и как она будет выглядеть - читайте и смотрите в материале Styler.

Когда выйдет монета и как будет выглядеть

Презентация монет будет проведена НБУ 18 июля 2022 года в 12:00. Прямую трансляцию, которая пройдет с участием военных ВСУ, можно будет смотреть в YouTube по ссылке.

Две монеты "Ой у лузі червона калина" из серии "Безсмертна моя Україно" - одни из первых памятных монет, которые вводятся в обращение с начала полномасштабной войны.

Одна монета будет номиналом 10 гривен из серебра, категория качества чеканки - "пруф", тираж - до 5 000 штук (в том числе до 2500 в 2022 году).

Другая - номиналом 5 гривен из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", тираж - до 250 000 штук (в том числе до 75 000 в 2022 году в сувенирной упаковке).

Вот так будут выглядеть монеты "Ой у лузі червона калина"

Заметим, что именно "Ой у лузі червона калина" была выбрана путем опроса для определения спроса на памятные монеты Украины в условиях войны, который проводился с 10 до 17 июня этого года.

Какие еще монеты НБУ выпустит летом

Добавим, что этим летом Нацбанк выпустит еще несколько памятных монет. Речь идет о таких:

"Сили спеціальних операцій Збройних Сил України" из серии "Збройні Сили України" (27 июля)

"Єлизавета Ярославна" из серии "Видатні особистості України" (28 июля)

"Чорнобиль. Відродження. Ведмідь бурий" из серии "Флора і фауна України" (29 июля).

"Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України" (9 августа)

Напомним, что 14 июля в обращение ввели монету "Військово-морські Сили Збройних Сил України".

"Украинские военные - армия несокрушимых и непокоренных бойцов, настоящих патриотов, которые в условиях войны демонстрируют мужество, доблесть, силу духа, волю и огромное желание победить врага. Сегодня миллионы украинцев поддерживают и помогают украинским защитникам, верят в них и нашу общую победу!" - прокомментировали в НБУ выход монеты.