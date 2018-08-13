В столице состоится масштабный фестиваль уличных видов спорта - Workout Fest-2018

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Организаторами мероприятия выступили "Street Workout Ukraine" и "WorldStreetWorkout & Streetlifting Federation"

25 августа в Киеве состоится фестиваль здорового образа жизни Workout Fest-2018, на котором за звания чемпионов Украины и мира поборются более 200 отечественных и зарубежных атлетов. Об этом сообщает информационное агентство УНІАН.

Во время фестиваля пройдут соревнования на звание чемпиона Украины по StreetWorkout, чемпиона мира по Streetlifting и чемпиона по Workout-рекордам. Призовой фонд мероприятия составляет 60 000 грн.

Организаторами мероприятия выступили "Street Workout Ukraine" и "WorldStreetWorkout & Streetlifting Federation". Инициативу также поддержали киевский городской голова Виталий Кличко и Киевская городская государственная администрация.

Это четвертый чемпионат по StreetWorkout, который проходит в Украине. По словам организаторов, в этом году Workout Fest-2018 посетит множество знаменитых западных Workout-атлеты, звезд шоу-бизнеса и олимпийских чемпионов.

"Чемпионат по Street Workout - это уже не просто очередное спортивное мероприятие. Это культовое событие, которое целый год ждут множество наших атлетов. Благодаря своей доступности, Street Workout стал настоящим массовым видом спорта, которым может заниматься каждый украинец", - отметил глава организации “Street Workout Ukraine” Денис Минин.

В рамках фестиваля, кроме соревнования, состоятся показательные выступления лучших украинских и иностранных атлетов - WorkoutShowTime и другие развлекательные мероприятия.

Workout Fest-2018 пройдет 25 августа, в Киеве, возле Арки Дружбы народов. Начало в 10.00. Вход свободный.

Street Workout – это массовое спортивное движение, которое основывается на тренировках на открытом воздухе с использованием турников и брусьев. Streetlifting – это силовая дисциплина, в рамках которой атлет выполняет упражнения на брусьях и турниках с дополнительным отягощением.

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