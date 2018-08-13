У столиці відбудеться масштабний фестиваль вуличних видів спорту - Workout Fest-2018

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Організаторами заходу виступили "Street Workout Ukraine" і "WorldStreetWorkout & Streetlifting Federation"

25 серпня у Києві відбудеться фестиваль здорового способу життя Workout Fest-2018, на якому за звання чемпіонів України та світу боротимуться понад 200 вітчизняних та зарубіжних атлетів. Про це повідомляє інформаційне агентство УНІАН.

Під час фестивалю пройдуть змагання на звання чемпіона України з StreetWorkout, чемпіона світу з Streetlifting та чемпіона з Workout-рекордів. Призовий фонд заходу становить 60 000 грн.

Організаторами заходу виступили "Street Workout Ukraine" і "WorldStreetWorkout & Streetlifting Federation". Ініціативу також підтримали київський міський голова Віталій Кличко і Київська міська державна адміністрація.

Це четвертий чемпіонат зі StreetWorkout, який проходить в Україні. За словами організаторів, у цьому році Workout Fest-2018 відвідає безліч знаменитих західних Workout-атлетів, зірок шоу-бізнесу та олімпійських чемпіонів.

"Чемпіонат зі Street Workout - це вже не просто черговий спортивний захід. Це культова подія, яку цілий рік чекають безліч наших атлетів. Завдяки своїй доступності, Street Workout став справжнім масовим видом спорту, яким може займатися кожен українець", - зазначив голова організації "Street Workout Ukraine" Денис Мінін.

У рамках фестивалю, окрім змагання, відбудуться показові виступи кращих українських та іноземних атлетів - WorkoutShowTime та інші розважальні заходи.

Workout Fest-2018 пройде 25 серпня, у Києві, біля Арки Дружби народів. Початок о 10.00. Вхід вільний.

Street Workout – це масовий спортивний рух, який ґрунтується на тренуваннях на відкритому повітрі з використанням турніків і брусів. Streetlifting – це силова дисципліна, в рамках якої атлет виконує вправи на брусах і турніках з додатковим обтяженням.

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