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Интервью

"Страшный сон": заключенный в ОРДЛО рассказал, какие ужасы происходят в тюрьмах

STYLERLIFE        16.06.2018 - 13:06
Фото: Тюрьма (Владимира Гонтара / УНИАН)
Фото: Тюрьма (Владимира Гонтара / УНИАН)

Осужденные страдают от произвола охраны, отвратительного питания, отсутствия медицинской помощи

Заключенные исправительной колонии №52 жалуются на ужасные условия содержания, и официальным письмом просят о переводе в места ограничения свободы на подконтрольные Украине территории. Украинские власти, по их словам ничего не делают, потому они обратились в массмедиа, сообщает "Радио Свобода".

Осужденный Сергей, который с 2014 по 2017 пребывал в 52-й колонии вблизи оккупированного Енакиево рассказал, какие условия предоставила незаконная администрация "ДНР" в тюрьмах. Глобально, заключенный жаловался на отвратительное питание, произвол охраны, отсутствие свиданий, медикаментозной помощи, воровство во стороны администрации и другие нарушения прав человека.

"Человек умер от гангрены, и ему даже обезболивающее не дали. Его просто перевели в одиночку, чтоб другие не слышали стонов. Каждый день устраивают так называемые обыски для того, чтобы воровать наши вещи. При нас они в карманы тащат зарядные устройства для электронных сигарет, зажигалки, ручки. Антенный кабель для телевизора – и тот украли. За телефон простой кнопочный нужно платить 1000 рублей в месяц, а если его у тебя найдут, то отправят в карцер", – рассказал пожизненно заключенный Сергей.

Осужденный поделился, что людей, отбывающих срок, также заставляют воевать. Нескольких его сокамерников отправили на фронт.

"Они повоевали год, шестеро убежало, двое погибло, двоих снова вернули, обвинили их в пособничестве Украине и снова приговорили к пожизненному заключению", — добавил он.

Возможность перейти в колонию подконтрольную украинским властям — скорее исключение из правил. По разным оценкам, в исправительных учреждениях ОРДЛО находится от 8 до 10 тысяч человек. За годы войны перевели только 180 из них. Сами заключенные утверждают, что 90% хотели бы перевода в Украину. Но подконтрольные России силы просто не отдают заключенных. Даже тех, у кого заканчиваются сроки, продолжают удерживать в колониях.

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский рассказал, что незаконная администрация оккупированных регионов не ведет переговоров с украинской стороной по вопросу выдачи заключенных. Он считает, что воздействовать на них можно только через международное сообщество.

Напомним, что на встрече в офисе Москальковой будут обсуждаться условия посещения заключенных омбудсменами.

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Теги: ДНР, лнр, тюрьма, заключенные
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