"Страшний сон": в'язень у ОРДЛО розповів, які жахи відбуваються у в'язницях

Засуджені страждають від свавілля охорони, огидного харчування, відсутності медичної допомоги

Ув'язнені виправної колонії №52 скаржаться на жахливі умови утримання, і офіційним листом просять про переведення у місця обмеження волі на підконтрольні території Україні. Українська влада, за їх словами нічого не роблять, тому вони звернулися в мас-медіа, повідомляє "Радіо Свобода".

Засуджений Сергій, який з 2014 по 2017 перебував у 52-ій колонії поблизу окупованого Єнакієве розповів, які умови надала незаконна адміністрація "ДНР" у в'язницях. Глобально, ув'язнений скаржився на погане харчування, свавілля охорони, відсутність побачень, медикаментозної допомоги, злодійство під сторони адміністрації та інші порушення прав людини.

"Чоловік помер від гангрени, і йому навіть не дали знеболювальне. Його просто перевели в поодиночну камеру, щоб інші не чули стогонів. Кожен день влаштовують так звані обшуки для того, щоб красти наші речі. При нас вони в кишені тягнуть зарядні пристрої для електронні цигарки, запальнички, ручки. Антенний кабель для телевізора – і той вкрали. За простий телефон кнопковий потрібно платити 1000 рублів в місяць, а якщо його в тебе знайдуть, то відправлять в карцер", – розповів довічно ув'язнений Сергій.

Засуджений поділився, що людей, які відбувають термін, також змушують воювати. Кількох його співкамерників відправили на фронт.

"Вони повоювали рік, шестеро втекло, двоє загинуло, двох повернули знову звинуватили їх в пособництві Україні і знову засудили до довічного ув'язнення", — додав він.

Можливість перейти в колонію підконтрольну владі — швидше виняток з правил. За різними оцінками, у виправних установах ОРДЛО знаходиться від 8 до 10 тисяч чоловік. За роки війни перевели тільки 180 з них. Самі ув'язнені стверджують, що 90% хотіли б переказу в Україну. Але підконтрольні Росії сили просто не віддають ув'язнених. Навіть тих, у кого закінчуються терміни, продовжують утримувати в колоніях.

Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський розповів, що незаконна адміністрація окупованих регіонів не веде переговорів з українською стороною з питання видачі ув'язнених. Він вважає, що повпливати на них можна тільки через міжнародне співтовариство.

Нагадаємо, що на зустрічі в офісі Москальковой будуть обговорюватися умови відвідування ув'язнених омбудсменами.