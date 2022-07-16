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Супермодель Ирина Шейк поддержала РФ буквой Z в день удара по Виннице

Новина українською →
Суббота 16 июля 2022 11:07
Супермодель Ирина Шейк поддержала РФ буквой Z в день удара по Виннице Фото: Ирина Шейк получила волну хейта за свое поведение (instagram.com/irinashayk)
Автор: Людмила Жукова

Супермодель Ирину Шейк обвинили в поддержке войны Путина после того, как она опубликовала букву Z в соцсетях. В этот же день российские ракеты убили мирных граждан в Виннице.

О волне хейта, которая обрушилась на модель, написало издание Mirror.

Детали скандала с Шейк

36-летняя манекенщица подписала фотографию традиционного салата Оливье в Instagram фразой "Russianzz в среду", вызвав возмущение украинцев и других пользователей социальных сетей, которые считают, что это была закодированная отсылка к печально известному символу войны.

Супермодель Ирина Шейк поддержала РФ буквой Z в день удара по Виннице

Супермодель Ирина Шейк поддержала РФ буквой Z в день удара по Виннице

Скриншот (instagram.com/irinashayk)

Шейк требуют лишить контрактов

Украинская журналистка Мария Романенко призвала спонсоров пересмотреть сотрудничество с Шейк из-за ее скандального поста. Сейчас в соцсетях требуют лишить российскую модель контрактов, так как такого цинизм недопустим.

"Ирина Шейк — всемирно известная модель из России, которая недавно работала на Beyonce, Jean Paul Gaultier, Burberry и других — опубликовала в Instagram историю со словом "Russianzz", - написала журналистка.

"Я очень надеюсь, что эти бренды пересмотрят свое мнение о сотрудничестве с ней, когда Россия использует Z для убийства украинцев", - добавила Мария.

Отметим, что знак Z рассматривается как эквивалент свастики и широко используется в российской пропаганде.

В комментариях Шейк спрашивали, как она может такое публиковать, когда Россия каждый день убивает украинцев и их детей.

Отметим, что Ирина удалила пост с салатом Оливье после того, как ее "загнобили" в комментариях.

Как мы ранее писали, MamaRika резко обратилась к молчащей о войне Тодоренко.

Также мы сообщали, что известный продюсер и музыкальный эксперт Михаил Ясинский высказался об артистах-предателях, которые отмалчиваются о вторжении РФ в Украину

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Ирина Шейк
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