Священник сломал пальцы прихожанке: кто на самом деле виноват

Прихожане оправдывают священника, говоря, что женщина славится агрессивным поведением

Жительница Винницких Хуторов Винницкой области обвиняет настоятеля храма Святой Покровы Богородицы отца Василия Захарчука в том, что он сломал ей пальцы, сообщает 33 канал.

65-летняя Нина Куприйчук утверждает, что после гибели сына постоянно помогала церкви и подарила ей утварь, а взамен получила "вознаграждение" в виде сломанных пальцев. Сейчас пенсионерка проходит лечение.

Священник ПЦУ сломал пальцы женщине под Винницей (видео: YouTube/33 Новости)

Сам священник Василий все обвинения отвергает и убежден, что его намеренно хотят снять с должности. К тому же пострадавшая сначала утверждала, что ей сломали пальцы на правой руке, а потом ходила с перевязью на левой руке.

Очевидцы инцидента рассказывают, что женщина первая набросилась с кулаками на священника, который сделал ей замечание. А протоиерей удерживал агресорку за кисти рук.

Прихожане рассказали, что это провокация бывшего Московского патриархата, а Нина Куприйчук отличается агрессивным поведением, направленным, как в отношении священника, так и в отношении церковной общины.

Напомним, первая община Сумской области присоединилась к Православной церкви Украины.

Также мы писали, что священник одного из приходов Волынской области, община которой решила присоединиться к ПЦУ убежал от прихожан, потому что не захотел "менять веру".