Теплый Алексей: что категорически нельзя делать 30 марта

Теплого Алексея (Алексия) по православной традиции почитают в предпоследний день первого месяца весны - 30 марта. Ранее в народе в этот день почитали природу, готовились к весенним полевым работам и пристально наблюдали за погодой. Styler решил разобраться, что можно и что категорически нельзя делать в этот весенний день.

Ранее в этот день было принято идти рано утром на рыбалку, поскольку рыба подходила к поверхности воды. Наружу выносили картофель из погребов, проверяли ульи.

Все работы по хозяйству важно было закончить именно утром, чтобы уже к вечеру собраться за семейным столом и почтить память святого Алексея за ужином. Вечером работать категорически запрещалось.

Также по традиции было принято наведать тещу. В этот день пили медово-березовый узвар. А также воздавали дань березе, которая являлась символом чистоты. На Алексея собирали березовые почки, поскольку верили, что в этот день они обладают целебной силой.

Теплый Алексей 30 марта - что можно и нельзя делать сегодня (фото: point.md)

По преданию Алексей, родившийся в богатой семье, отказался от сытой жизни и, уверовав в Бога, решил посвятить себя служению Всевышнему. Накануне своей свадьбы он сбежал и на протяжении долгих лет путешествовал, трудился, посвящал свою жизнь молитвам, добрым делам, питаясь только лишь подаянием.

Спустя годы он вернулся в родной дом и жил в чулане, поскольку родители его не узнали и продолжали оплакивать сына.

В народе говорили 30 марта: "Алексий - с гор потоки". Часто в этот день талая вода течет в реки с гор, и в некоторых районах даже могут наступить паводки.

Обычно этот предпоследний весенний день марта действительно теплым и ласковым был. К слову, синоптики прогнозируют на завтра солнечную погоду на большей части Украины.

Дети любили пускать бумажные кораблики по ручьям. Существует предание, если на 30 марта пустить по первой талой воде кораблик - будет семья с урожаем.

Теплый Алексей 30 марта - что можно и нельзя делать сегодня (фото: pxhere.com)

Народные приметы на Алексея говорят следующее:

Тепло на Алексея означало, что год будет урожайным.

Если погода 30 марта прохладная, это предвещало холодную весну.

Много талой воды - примета того, что будет богатый урожай.

Скворцов нет - жди ненастную погоду.

Гуси летят высоко - ожидай снегопада.

Если на орешнике появились сережки, значит, зиме конец, можно садить мак, редиску и цветы.

Если сплести 30 марта сеть и отправиться с ней на рыбалку, то весь год рыба хорошо ловиться будет.

Если Алексию помолиться, то много меда будет.

По примете 30 марта, если этот день выпадает на понедельник, то нельзя в дорогу собираться - это к неудаче.

На Алексия охота будет удачной.

Ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать в день Феофания Исповедника.

Напомним, недавно в ПЦУ рассказали про исключения на время великого поста 2019 после Масленичной недели - с 11 марта по 27 апреля - который завершится праздником Пасхи.

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