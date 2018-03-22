В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка

Жители столицы предложили сменить название улицы

Жители Киева хотят переименовать одну из улиц Печерского района в честь выдающегося украинского космонавта Леонида Каденюка, который ушел из жизни 31 января этого года. Дать имя первого и единственного астронавта независимой Украины хотят Московской улице. Соответствующая петиция была опубликована на сайте КГГА 12 марта.

"Первый космонавт независимой Украины, Герой Украины Леонид Константинович Каденюк - настоящий патриот Украины. Благодаря ему весь мир увидел флаг Украины и услышал гимн Украины из космоса. Он очень достойно представлял Украину за ее пределами", - отметила автор петиции.

По состоянию на 22 марта петицию подписали 237 человек. Чтобы в КГГА рассмотрели предложение, необходимо еще 9763 подписи (всего требуется 10 тысяч). До конца сбора осталось 79 дней.

Скриншот сайта (petition.kievcity.gov.ua)

Московская улица располагается в Печерском районе столицы, от Арсенальной площади до улицы Генерала Алмазова.

Ранее сообщалось, что первый украинский космонавт Каденюк умер.

Кстати, в Киеве может появиться Параскин Майдан.

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