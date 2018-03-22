В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка

Жителі столиці запропонували змінити назву вулиці

Мешканці Києва хочуть перейменувати одну з вулиць Печерського району на честь видатного українського космонавта Леоніда Каденюка, який пішов з життя 31 січня цього року. Дати ім'я першого і єдиного космонавта незалежної України хочуть Московській вулиці. Відповідна петиція була опублікована на сайті КМДА 12 березня.

"Перший космонавт незалежної України, Герой України Леонід Костянтинович Каденюк - справжній патріот України. Завдяки йому весь світ побачив прапор України і почув гімн України з космосу. Він дуже гідно представляв Україну за її межами", - зазначила автор петиції.

Станом на 22 березня петицію підписали 237 осіб. Щоб у КМДА розглянули пропозицію, необхідно ще 9763 підписи (всього потрібно 10 тисяч). До кінця збору залишилося 79 днів.

Скріншот сайту (petition.kievcity.gov.ua)

Московська вулиця розташована у Печерському районі столиці, від Арсенальної площі до вулиці Генерала Алмазова.

Раніше повідомлялося, що перший український космонавт Каденюк помер.

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