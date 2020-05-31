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Цены на продукты в Украине снижаются: что подешевело

STYLERЖизнь    31.05.2020 - 12:24
Цены на продукты в Украине снижаются: что подешевело
Цены на продукты в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

Стоимость продуктов в Украине за последнюю неделю практически не изменилась, но в цене убавили томаты

Цены на продукты в Украине в последнюю неделю мая практически не изменились. Сезонные ягоды, тепличные овощи и молодой импортный картофель в цене остались такими же. При этом сейчас на украинском рынке сохраняется тенденция постепенного снижения стоимости на тепличные томаты. Сколько стоят помидоры и с чем связано снижение цен – читайте ниже.

Как сообщает издание EastFruit, позитивная для потребителей ценовая динамика в данном сегменте обусловлена сезонным увеличением продукции в тепличных комбинатах и регулярными поставками на внутренний рынок импортных томатов производства Турции и Польши. На текущий момент местные тепличные комбинаты предлагают томаты не дороже 25-27 грн / кг (0,93-1 $ / кг), что в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Цены на продукты в Украине снижаются: что подешевело

На данный момент украинские тепличные комбинаты отгружают томат фактически по тем же ценам, что и год назад. При этом, ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего снижения цен в данном сегменте.

"Операторы рынка аргументируют это тем, что в ближайшее время рынок начнут поступать томаты из летних теплиц на юге страны. При отсутствии спроса это может привести к значительным скоплениям тепличных томатов на складах оптовых компаний, реализовать которые можно будет только путем существенного снижения цен", - объясняют аналитики.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине существенно подешевела клубника.

Также мы писали о том, что диетолог рассказал, какие продукты не стоит есть на завтрак. Специалист предупредила, что лучше не есть утром эти продукты.

До этого мы сообщали, что град на Закарпатье полностью уничтожил будущий урожай. Частые погодные катаклизмы приведут в этом году к снижению уровня урожая.

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Автор: Styler

Теги Новости Украины цены на продукты
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