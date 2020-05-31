Цены на продукты в Украине снижаются: что подешевело

Цены на продукты в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)

Стоимость продуктов в Украине за последнюю неделю практически не изменилась, но в цене убавили томаты

Цены на продукты в Украине в последнюю неделю мая практически не изменились. Сезонные ягоды, тепличные овощи и молодой импортный картофель в цене остались такими же. При этом сейчас на украинском рынке сохраняется тенденция постепенного снижения стоимости на тепличные томаты. Сколько стоят помидоры и с чем связано снижение цен – читайте ниже.

Как сообщает издание EastFruit, позитивная для потребителей ценовая динамика в данном сегменте обусловлена сезонным увеличением продукции в тепличных комбинатах и регулярными поставками на внутренний рынок импортных томатов производства Турции и Польши. На текущий момент местные тепличные комбинаты предлагают томаты не дороже 25-27 грн / кг (0,93-1 $ / кг), что в среднем на 18% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

На данный момент украинские тепличные комбинаты отгружают томат фактически по тем же ценам, что и год назад. При этом, ключевые игроки рынка не исключают дальнейшего снижения цен в данном сегменте.

"Операторы рынка аргументируют это тем, что в ближайшее время рынок начнут поступать томаты из летних теплиц на юге страны. При отсутствии спроса это может привести к значительным скоплениям тепличных томатов на складах оптовых компаний, реализовать которые можно будет только путем существенного снижения цен", - объясняют аналитики.

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Автор: Styler