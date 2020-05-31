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Ціни на продукти в Україні знижуються: що подешевшало

STYLERЖиття    31.05.2020 - 12:24
Ціни на продукти в Україні знижуються: що подешевшало
Ціни на продукти в Україні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вартість продуктів в Україні за останній тиждень практично не змінилась, але в ціні збавили томати

Ціни на продукти в Україні в останній тиждень травня практично не змінилися. Сезонні ягоди, тепличні овочі та молода імпортна картопля в ціні залишилися такими ж. При цьому зараз на українському ринку зберігається тенденція поступового зниження вартості на тепличні томати. Скільки коштують помідори і з чим пов'язане зниження цін – читайте нижче.

Як повідомляє видання EastFruit, позитивна для споживачів цінова динаміка в даному сегменті обумовлена сезонним збільшенням продукції в тепличних комбінатах та регулярними постачаннями на внутрішній ринок імпортних томатів виробництва Туреччини та Польщі. На поточний момент місцеві тепличні комбінати пропонують томати не дорожче 25-27 грн / кг (0,93-1 $ / кг), що в середньому на 18% дешевше, ніж в кінці минулого робочого тижня.

Ціни на продукти в Україні знижуються: що подешевшало

На цей час українські тепличні комбінати відвантажують томат фактично за тими ж цінами, що і рік тому. При цьому, ключові гравці ринку не виключають подальшого зниження цін у даному сегменті.

"Оператори ринку аргументують це тим, що найближчим часом ринок почнуть надходити томати з літніх теплиць на півдні країни. При відсутності попиту це може призвести до значних скупчень тепличних томатів на складах оптових компаній, реалізувати які можна лише шляхом суттєвого зниження цін", - пояснюють аналітики.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні істотно подешевшала полуниця.

Також ми писали про те, що дієтолог розповів, які продукти не варто їсти на сніданок. Фахівець попередила, що краще не їсти вранці ці продукти.

До цього ми повідомляли, що град на Закарпатті повністю знищив майбутній урожай. Часті погодні катаклізми приведуть в цьому році до зниження рівня врожаю.

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Автор: Styler

Теги Новини України цены на продукты
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