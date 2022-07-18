Учебный год в Украине: в МОН предлагают начать с 15 августа и ввести занятия по субботам

График обучения на 2022/2023 учебный год

Руководителям ВУЗов рекомендуют изменить график учебного года и учитывать особенности обучения в осенне-зимний период.

Первый семестр предлагают начать 15 августа и закончить до ноября 2022 года.

Начало второго семестра ориентировочно 15 февраля 2023 года. Осенняя сессия должна быть закончена до конца ноября.

Образовательный процесс для студентов первых курсов учебных заведений на основе 9 класса рекомендуется начать с 15 августа, для студентов первых курсов на основе полного общего образования - ориентировочно 15 сентября, но не позднее 1 октября.

Первый курс магистратуры на основе высшего образования должны начать обучение не позже 1 октября 2022 года.

Формат обучения

Обучение рекомендуется начать в традиционном или смешанном формате (очно-дистанционное) с согласованием с областными, Киевской городской военными (военно-гражданскими) администрации.

В случае непосредственной опасности (угроза обстрелов и т. д.) - в тыловых областях или в дистанционном формате.

Традиционный и смешанный формат обучения рекомендуется проводить в тех зданиях образования, которые устойчивы и имеют укрытия с расчетом на всех участников учебного процесса.

Разрешено вводить разделение учебного времени в пределах смен по часам, и дней в течение недели, а также дней и неделей в течение месяца и даже семестра.

Обучение во время тревоги

В учреждениях образования руководители должны обеспечить безусловное прерывание учебного процесса в случае сигнала "воздушная тревога". Все учащиеся должны проследовать в сооружения гражданской защиты и находиться в них до отмены тревоги.

Также рекомендуется обеспечить по возможности продолжение процесса обучения в укрытии - полностью или частично.

Обучение в холодное время года

Учреждениям образования поручено обеспечить подготовку заведений к осенне-зимнему периоду и отопительному сезону с учетом возможности привлечения альтернативных источников энергии и гибкого графика образовательного процесса, адаптированного с целью экономного использования энергоресурсов.