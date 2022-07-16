Удаленные сообщения в WhatsApp можно прочитать: легкие способы это сделать

Способы восстановления сообщений в WhatsApp

Мы представляем два очень простых метода, с помощью которых вы можете восстановить удаленные сообщения WhatsApp и прочитать их без проблем.

Когда сообщение будет удалено в WhatsApp, ни один из участников не сможет получить доступ к этому сообщению. Если отправитель выбирает "удалить для всех", это сообщение будет полностью стерто из чата и, априори, невозможно восстановить.

Очевидно, что WhatsApp не содержит скрытой опции "восстановить сообщения", но есть способы получить доступ к этому содержимому. Эти трюки позволят вам читать и сохранять сообщения, которые были удалены как от вас, так и от ваших собеседников.

Первый способ

Восстановите удаленные сообщения WhatsApp с помощью резервной копии.

Это самый кардинальный вариант, но и самый простой. Восстановить удаленные сообщения WhatsApp так же просто, как восстановить последнюю резервную копию сообщений.

Проблема в том, что это сообщение должно было быть удалено после того, как резервная копия записала его. Как правило, WhatsApp создает резервную копию ежедневно, около двух часов ночи. Если сообщение было отправлено до этого времени, а затем удалено, восстановить его очень просто:

Для начала, вы должны убедиться, что сообщение было отправлено более или менее в этот период

Если этот пункт выполняется, вы должны удалить WhatsApp с телефона

Затем войдите в PlayStore или App Store и загрузите заново WhatsApp

Программа обнаружит, что в облаке хранятся данные, и предложит восстановить последнюю резервную копию

Примите и подождите, пока сообщения будут получены

Если все прошло хорошо и сообщение было отправлено в копию, вы сможете нормально прочитать его непосредственно в чате. Этот метод работает, чтобы "поймать" много сообщений, отправленных на Ночью, о которых отправитель сожалеет утром.

Второй способ благодаря WhatisRemoved+

Если предыдущий способ не работает для вас, потому что резервная копия была сделана после удаления сообщения, не волнуйтесь, вы все еще можете восстановить сообщение.

Вам нужно будет загрузить дополнительное приложение, которое, в частности, доступно только в PlayStore. Однако не думайте, что это какое-то вредоносное приложение. На самом деле это высоко оцененная программа с более чем 10 миллионами загрузок по всему миру.

Это приложение работает как монитор WhatsApp, и когда она обнаруживает, что сообщение было удалено, она способна мгновенно вернуть его. Настройка занимает считанные секунды, и вам не нужно ничего делать впоследствии, приложение позаботится обо всем. Да, действительно, вам придется предоставить ему все соответствующие доступы, так что к делу:

Загрузите приложение непосредственно из Play Store

При установке предоставьте ей доступ к вашим сообщениям WhatsApp

(в этом приложении вы также можете отслеживать сообщения в Facebook или Instagram)

Если вы хотите следить за другими программами, упорядочите их в настройках

На вкладке удаленных вы можете получить доступ к сообщению и сохранить его в каталоге приложения.

Все готово, с помощью этих двух вариантов и хитростей вы можете открыть содержимое удаленных сообщений в WhatsApp. Помните, что для этой цели разработано много других программ сторонних разработчиков, но мы не можем гарантировать их безопасность.

Напоследок, если эти два метода не помогли зацените 3-й способ на видео, в его пользу говорит большое количество загрузок и положительных комментариев.