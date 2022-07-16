Видалені повідомлення у WhatsApp можна прочитати: легкі способи це зробити

Способи відновлення повідомлень у WhatsApp

Ми представляємо два дуже простих методи, за допомогою яких ви можете відновити видалені повідомлення WhatsApp і прочитати їх без проблем.

Коли повідомлення буде видалено в WhatsApp, жоден з учасників не зможе отримати доступ до цього повідомлення. Якщо відправник вибирає "видалити для всіх", це повідомлення буде повністю стерто з чату та апріорі його неможливо відновити.

Очевидно, що WhatsApp не містить прихованої опції "відновити повідомлення", але є способи отримати доступ до цього вмісту. Ці трюки дозволять вам читати та зберігати повідомлення, які були видалені як від вас, так і від ваших співрозмовників.

Перший спосіб - резервна копія

Відновіть видалені повідомлення WhatsApp за допомогою резервної копії.

Це самий "кардинальний" варіант, але й найпростіший. Відновити видалені повідомлення WhatsApp так само просто, як відновити останню резервну копію повідомлень.

Проблема полягає в тому, що це повідомлення повинно було бути видалено після того, як резервна копія записала його. Як правило, WhatsApp створює резервну копію щодня, близько другої години ночі. Якщо повідомлення було надіслано до цього часу, а потім видалено, відновити його дуже просто:

Для початку, ви повинні переконатися, що повідомлення було надіслано більш-менш у цей період

Якщо цей пункт виконується, ви повинні видалити програму WhatsApp з телефону

Потім увійдіть у PlayStore або AppStore та завантажте заново WhatsApp

Програма виявить, що в хмарі зберігаються дані, і запропонує відновити останню резервну копію

Прийміть і зачекайте, поки повідомлення будуть отримані

Якщо все пройшло добре і повідомлення було надіслано до копії, ви зможете нормально прочитати його безпосередньо в чаті. Цей метод працює, щоб "зловити" багато повідомлень, надісланих вночі, про які відправник шкодує вранці.

Другий спосіб завдяки WhatisRemoved+

Якщо попередній спосіб не працює для вас, тому що резервну копію було зроблено після видалення повідомлення, не хвилюйтеся, ви все ще можете відновити повідомлення.

Вам доведеться завантажити додаткову програму, яка, зокрема, доступна лише в PlayStore (для користувачів Android). Однак не думайте, що це якийсь шкідливий додаток. Насправді це високо оцінена програма з понад 10 мільйонами завантажень по всьому світу.

Ця програма працює як монітор WhatsApp, і коли вона виявляє, що повідомлення було видалено, вона здатна миттєво повернути його. Налаштування займає лічені секунди, і вам не потрібно нічого робити згодом, додаток подбає про все. Так, справді, вам доведеться надати йому всі відповідні доступи, тож до справи:

Завантажте програму безпосередньо з PlayStore

Під час встановлення надайте їй доступ до ваших повідомлень WhatsApp

Важливо! У цій програмі ви також можете відстежувати повідомлення у Facebook або Instagram. Якщо ви хочете стежити за іншими програмами, упорядкуйте їх у налаштуваннях

На вкладці "Видалені" ви можете отримати доступ до повідомлення та зберегти його в каталозі програми.

Все готово: за допомогою цих двох варіантів і хитрощів ви можете відкрити вміст видалених повідомлень у WhatsApp. Пам’ятайте, що для цієї мети розроблено багато інших програм сторонніх розробників, але ніхто не може гарантувати їх безпеку.

Наостанок, якщо ці два методи не допомогли зацініть 3-й спосіб на відео. На його користь говорить велика кількість завантажень та позитивних коментарів.