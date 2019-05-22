Уходят, не попрощавшись: самые непостоянные знаки Зодиака

Астрологи выделили знаки Зодиака, которые отличаются непостоянностью и неуловимостью. Они могут уйти, не сказав ни слова на прощание, а их резкие изменения в желаниях могут кого угодно свести с ума. Они появляются в жизни другого человека внезапно и так же быстро из нее исчезают.

Близнецы. Представители этого знака занимают первое место по неуловимости и непостоянству. Они постоянно находятся в движении, настроение меняется от легкого дуновения ветра, а смена желаний похожа на американские горки. Близнецы быстро анализируют ситуацию, они умны, развиты и для комфортного существования им нужно постоянное общение и новая информация. Людям, которые находятся рядом с ними, кажется, что их одновременно много, и при этом словить их невозможно.

Стрельцы. Представители этого знака очень любят разнообразие в жизни и монотонность и обыденность их угнетает. Они постоянно ищут новые впечатления и эмоции. Стрельцы могут не прийти вовремя на назначенную встречу и бросить начатое дело на половине пути. Они отличаются острым умом, любовью к приключениям, гибкостью и склонностью ловить информацию на лету.

Знаки Зодиака, которые отличаются непостоянством (Коллаж РБК-Украина)

Рыбы. Как ни странно, но представители этого спокойного знака также входят в список самых непостоянных и неуловимых. Рыбы могут одновременно находится рядом и при этом думать о чем-то совершенно другом. Они никогда не знают, чего хотят на самом деле, их желания непостоянны, убеждения могут измениться от одной фразы. Поругаться с Рыбами практически невозможно, они очень гибкие и восприимчивые натуры.

Девы. Представители этого знака всегда стремятся к порядку, но при этом у них в жизни часто царит хаос и непредсказуемость. Девы любят составлять списки дел, а потом постепенно их исполнять, но практически всегда это заканчивается провалом. Их непостоянность можно сравнивать с ветром. Представителей этого знака привлекает что-то новое и неизведанное, поэтому они не могут оставаться на месте. Также они обладают острым умом и очаровательной внешностью.

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