Украина может передумать насчет Евровидения

Украине следует принять участие в Евровидении 2019. Так считает Кириленко

Украине не стоило отказываться от участия в Евровидении 2019. А НОТУ еще может изменить решение. Об этом заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Политик считает, что решение Национальной общественной телекомпании Украины относительно неучастия в песенном конкурсе "было, конечно, преждевременным".

"Преждевременное. Потому что еще время было и есть, чтобы принять решение относительно другого конкурсанта, по другому способу отбора или как угодно... И возможности для этого есть статутные и законные", - отметил Кириленко.

При этом он добавил, что это решение - лишь в компетенции "Суспильного".

"То есть, общественный вещатель может сам определять", - резюмировал министр.

Видео: YouTube/Телеканал Прямий

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что Украина может отказаться и от Евровидения 2020.

Напомним, недавно Андрей Данилко, который был судьей Нацотбора, рассказал о том, на каких условиях он в образе Верки Сердючки представлял Украину в Финляндии в 2007 году.

Кстати, популярная певица Оля Полякова намекнула, что хочет на Евровидение.