В Украине хотят ввести платный проезд на дорогах: с кого будут брать деньги

В Украине могут появиться платные дороги (фото: РБК-Украина)

Владельцы некоторых видов транспорта должны будут платить за пользование дорогами

В Украине могут появиться платные дороги. Законопроекты с такими нововведениями №3545 и №3544 уже зарегистрировали в Раде. В них предлагается брать деньги с владельцев грузовиков.

"Укравтодор" таким образом решил получать дополнительное финансирование на поддержание состояния дорог в рабочем состоянии.

Куда пойдут деньги

Так, сейчас дороги ремонтируют и строят за счет средств из Дорожного фонда, который пополняется из акциза и таможенных сборов на горючее, автомобили, шины, а также штрафами за нарушение ПДД. В этом году на дороги планируют потратить 69,7 млрд грн. Но в правительстве говорят, что этого мало. Ведь в планы на пять лет входит ремонт 24 тыс. км дорог, в этом году хотят построить 4,2 тыс. км, пишет Сегодня.

Почему именно грузовики

Авторы законопроектов ссылаются на исследования, что грузовики изнашивают дороги в 50 тысяч раз больше, чем легковушки. И в системе налогообложения эта разница не учитывается.

"Чтобы отремонтировать 4000 км дорог, кроме средств Дорожного фонда, в этом году привлекли 19,3 млрд кредитов и 35 млрд грн, выигранных Украиной у "Газпрома". В ином случае "Укравтодор" не мог бы рассчитывать на ремонт 4000 км. Поэтому дальше надо решать вопрос финансирования или повышением акциза, или введением платы за проезд для грузовиков", - рассказал Артем Безуглый, директор Государственного дорожного научно-исследовательского института им. М.П. Шульгина.

К слову, такая практика давно уже введена в ряде стран Европейского Союза - Чехии, Польше, Словакии, Латвии и Турции. Там тариф от 2,2 до 11 грн за километр дороги. Все зависит от того, какого класса дорога, времени проезда, веса транспортного средства и прочих критериев.

Беларусь ввела плату для грузовиков еще в 2013-м для всех авто массой более 3,5 тонны. После прохождения специальных рамок взимается плата. Таких дорог у соседей 1787 километров.

Интересно, что еще в 2015-м "Укравтодор" инициировал подобный законопроект. Им предполагалось взимать плату за грузовики тяжелее 12 тонн. Но проект депутаты отклонили после того, как он год пролежал на рассмотрении.

Кроме того, требование о платных дорогах - одно из условий Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Для каких грузовиков проезд могут сделать платным

Законопроекты предлагают брать деньги с грузовиков весом свыше 12 тонн. Оплата будет собираться через спутниковые технологии (систем GNSS). А на дорогах установят специальное оборудование, что будет считывать с грузовиков данные (авто весом более 12 тонн будут оснащены спецустройствами).

Если норма будет нарушена, перевозчику грозит штраф 8500 грн, а водителю - 3220. Повторно водителя могут оштрафовать уже на 6460 грн. Тариф на проезд, перечень дорог пока не установлены в проекте закона. Но предполагается, что это будет около 1-3 грн за километр дороги.

Если законопроект примут, то изменения вступят в силу уже с 1 января 2021-го. Но до 2023 - по законопроекту №3544 - за проезд по украинским дорогам будут платить только иностранные грузовые авто. А вот второй законопроект - №3545 - предполагает брать плату сразу для всех грузовиков, чей вес превышает 12 тонн.

Специалисты говорят, что норма в 12 тонн со временем будет снижаться. К примеру, в Германии начали с 12 тонн, а затем минимально допустимый вес снизился до 3 тонн.

Уже в этом году планируют в 15 областях установить 23 комплекса контроля веса на дорогах во время движения - Weight-in-Motion (WiM). Пока что WiM работают только на въездах в Киев.

К слову, под Сумами эпично оконфузились со стендами о капремонте Украины.

Также мы писали, что в Киеве работники коммунальных служб опозорились во время дорожных ремонтных работ.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Мащенко