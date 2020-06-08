В Україні хочуть ввести платний проїзд на дорогах: з кого будуть брати гроші

В Україні можуть з'явитися платні дороги (фото: РБК-Україна)

Власники деяких видів транспорту повинні будуть платити за користування дорогами

В Україні можуть з'явитися платні дороги. Законопроєкти з такими нововведеннями №3545 і №3544 вже зареєстрували в Раді. У них пропонується брати гроші з власників вантажівок.

"Укравтодор" таким чином вирішив отримувати додаткове фінансування на підтримку стану доріг в робочому стані.

Куди підуть гроші

Так, зараз дороги ремонтують та будують коштом Дорожнього фонду, який поповнюється за рахунок акцизу та митних зборів на пальне, автомобілі, шини, а також штрафами за порушення ПДР. У цьому році на дороги планують витратити 69,7 млрд грн. Але в уряді кажуть, що цього мало. Адже в плани на п'ять років входить ремонт 24 тис. км доріг, в цьому році хочуть побудувати 4,2 тис. км, пише Сьогодні.

Чому саме вантажівки

Автори законопроєктів посилаються на дослідження, що вантажівки зношують дороги в 50 тисяч разів більше, ніж легковики. І в системі оподаткування ця різниця не враховується.

"Щоб відремонтувати 4000 км доріг, крім коштів Дорожнього фонду, в цьому році залучили 19,3 млрд кредитів і 35 млрд грн, виграних Україною у "Газпрому". В іншому випадку "Укравтодор" не міг би розраховувати на ремонт 4000 км. Тому далі треба вирішувати питання фінансування або підвищенням акцизу, або введенням плати за проїзд для вантажівок", - розповів Артем Безуглий, директор Державного дорожнього науково-дослідного інституту їм. М. П. Шульгіна.

До речі, така практика давно вже введена в ряді країн Європейського Союзу - Чехії, Польщі, Словаччини, Латвії та Туреччини. Там тариф від 2,2 до 11 грн за кілометр дороги. Все залежить від того, якого класу дорога, часу проїзду, ваги транспортного засобу та інших критеріїв.

Білорусь ввела плату для вантажівок ще у 2013-му для всіх авто масою понад 3,5 тонни. Після проходження спеціальних рамок стягується плата. Таких доріг у сусідів 1787 кілометрів.

Цікаво, що ще у 2015-му "Укравтодор" ініціював подібний законопроєкт. Ним передбачалося стягувати плату за вантажівки важче 12 тонн. Але депутати відхилили проєкт після того, як він рік пролежав на розгляді.

Крім того, вимога про платні дороги - одна з умов Угоди про асоціацію України з ЄС.

Для яких вантажівок проїзд можуть зробити платним

Законопроєкти пропонують брати гроші з вантажівок вагою понад 12 тонн. Оплата буде збиратися через супутникові технології (систем GNSS). А на дорогах встановлять спеціальне обладнання, що буде зчитувати з вантажівок дані (авто вагою понад 12 тонн будуть оснащені спецпристроєм).

Якщо норма буде порушена, перевізнику загрожує штраф 8500 грн, а водієві - 3220. Повторно водія можуть оштрафувати вже на 6460 грн. Тариф на проїзд, перелік доріг поки не встановлені в проєкті закону. Але передбачається, що це буде близько 1-3 грн за кілометр дороги.

Якщо законопроєкт приймуть, то зміни набудуть чинності вже з 1 січня 2021-го. Але до 2023 - по законопроекту №3544 - за проїзд по українських дорогах будуть платити тільки іноземні вантажні авто. А ось другий законопроект - №3545 - передбачає брати плату відразу для всіх вантажівок, чия вага перевищує 12 тонн.

Фахівці кажуть, що норма в 12 тонн з часом буде знижуватися. Приміром, у Німеччині почали з 12 тонн, а потім мінімально допустима вага знизилася до 3 тонн.

Вже в цьому році планують в 15 областях встановити 23 комплекси контролю ваги на дорогах під час руху - Weight-in-Motion (WiM). Поки що WiM працюють тільки на в'їздах у Київ.

До речі, під Сумами епічно оконфузились зі стендами про капремонт України.

Також ми писали, що у Києві працівники комунальних служб зганьбилися під час дорожніх ремонтних робіт.

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Автор: Светлана Мащенко