В Украине назревает серьезная экологическая катастрофа: подробности

Загрязнение атмосферного воздуха - одна из серьезнейших глобальных проблем, с которыми столкнулось человечество. В чистый воздух не только попадают вредные вещества, губительные для живых организмов, но и меняется климат Земли.

Каждый украинец может помочь природе в эру массового загрязнения окружающей среды, главное - захотеть. Об этом информирует Центр общественного здоровья в Facebook.

"Или мы покончим с загрязнением, либо оно покончит с нами!" - такое обращение к генеральному секретарю ООН в 1971 подписали 2200 деятелей науки и культуры из 23 стран мира. В Украине смертность, обусловленная экологическим фактором, составляет 67 на 100 тысяч населения, тогда как в Европе средний показатель - 20 смертей на 100 тысяч населения", - указано в сообщении.

В ухудшении экологической ситуации чаще всего обвиняют различные предприятия, которые выбрасывают вредные вещества в воздух, воду, почву. Однако не только они являются виновниками экологических проблем.

Мы сможем изменить ситуацию, если начнем сортировать бытовые отходы, убирать мусор в лесах и парках. Также важно перестать вырубывать деревья, сливать химикаты в канализацию, сжигать сухостой.

Не поленитесь сделать хотя бы один шаг к улучшению состояния окружающей среды. Для этого выполните хотя бы пару рекомендаций из списка:

посадить дерево или декоративный куст и ухаживать за ним;

выбирать самый экологичный транспорт, чаще ходить пешком;

не мусорить ​​во время отдыха на природе, в частности у водоемов;

рационально использовать воду;

быть энергоэффективным в быту;

покупать меньше, чтобы потом не выбрасывать лишнее;

сортировать мусор и сдавать его на переработку;

выбирать изделия из материалов, пригодных для вторичной переработки.

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