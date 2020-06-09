В Украине снова ослабят карантин: что начнет работать с 10 июня

В Украине с 10 июня смягчат карантин (Фото: freepik)

С 10 июня в Украине снимут еще несколько строгих карантинных ограничений

Карантин в Украине был введен в связи с пандемией коронавируса. Более двух месяцев в стране действовали строгие ограничения. Однако во второй половине мая правительство приняло решение ввести адаптивный карантин, который предусматривает ослабление некоторых ограничений.

В среду, 10 июня, в Украине ожидается переход на следующий этап смягчения карантинных запретов. В частности, начнут открывать базы отдыха. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

"Согласно нашему плану выхода из карантина следующий этап начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе начало функционирования баз отдыха. Все базы отдыха могут функционировать, исходя из соблюдения правил, которые устанавливаются Министерством здравоохранения", - отметил глава Минздрава.

С 10 июня в Украине разрешат работу баз отдыха и санаториев, однако работа детских лагерей пока останется под запретом.

Также правительство разрешит проводить массовые культурно-художественные мероприятия, но с ограничениями. На таких мероприятиях должны быть учтены определенные эпидемические ограничения: не более одного человека на 5 квадратных метров, все посетители должны быть в масках, обязательный температурный скрининг и дезинфекция, по возможности использовать контроль билетов бесконтактным сканером, на сидячих местах дистанция в 1,5 метра. Фан-зоны пока остаются под запретом.

Одновременно с этим в Минздраве назвали области, которые по эпидемиологическим показателям не готовы к смягчению карантина. Это Киев, Тернопольская, Закарпатская, Волынская, Львовская, Житомирская, Черновицкая и Ровенская области.

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Автор: Анна Шиканова