В Украине пройдут дожди с грозами: новый прогноз на сегодня

Погода в Украине принесет дожди почти во все областях страны. В воскресенье синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра .

Жарким воздух будет только на юге и востоке. В среднем температура воздуха будет + 27...+28 градусов.

В Луганске и Запорожье столбики термометров поднимутся до +28...+30 градусов.

В других областях будут грозы и дожди. Ветер прогнозируют северо-западный - 7 - 12 метров в секунду.

На западе Украины будет прохладно - +18...+20 градусов. В Хмельницком будет еще холоднее - + 17 градусов. На Закарпатье воздух прогреется больше до + 25...+27 градусов.

На Севере температура воздуха составит +19...+21 градусов.

В Киеве будет дождливо и днем, и ночью. Температура воздуха будет +19...+21 градусов.

Дожди синоптики не прогнозируют в таких городах:

В Ужгороде;

Львове;

Тернополе;

Ивано-Франковске;

Хмельницком;

Черновцах;

Одессе;

Симферополь.

Прогноз погоды на 17 июля