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В Украине пройдут дожди с грозами: новый прогноз на сегодня

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Воскресенье 17 июля 2022 07:30
В Украине пройдут дожди с грозами: новый прогноз на сегодня Погода в Украине (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Погода в Украине принесет дожди почти во все областях страны. В воскресенье синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер.

Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Жарким воздух будет только на юге и востоке. В среднем температура воздуха будет + 27...+28 градусов.

В Луганске и Запорожье столбики термометров поднимутся до +28...+30 градусов.

В других областях будут грозы и дожди. Ветер прогнозируют северо-западный - 7 - 12 метров в секунду.

На западе Украины будет прохладно - +18...+20 градусов. В Хмельницком будет еще холоднее - + 17 градусов. На Закарпатье воздух прогреется больше до + 25...+27 градусов.

На Севере температура воздуха составит +19...+21 градусов.

В Киеве будет дождливо и днем, и ночью. Температура воздуха будет +19...+21 градусов.

Дожди синоптики не прогнозируют в таких городах:

  • В Ужгороде;
  • Львове;
  • Тернополе;
  • Ивано-Франковске;
  • Хмельницком;
  • Черновцах;
  • Одессе;
  • Симферополь.

В Украине пройдут дожди с грозами: новый прогноз на сегодняПрогноз погоды на 17 июля

Ранее мы сообщали, что синоптики обновили прогноз погоды до конца июля.

Также мы писали, какая погода будет в ближайшую неделю в Украине.

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