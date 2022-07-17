В Україні пройдуть дощі з грозами: новий прогноз на сьогодні

Погода в Україні принесе дощі майже у всіх областях країни. У неділю синоптики прогнозують грози та сильний вітер.

Про це йдеться у пронозі Укргідрометцентру .

Спекотним повітря буде лише на Півдні та Сході. В середньому температура повітря буде +27...+28 градусів.

У Луганську та Запоріжжі стовпчики термометрів підіймуться до +28...+30 градусів.

У інших областях будуть грози та дощі. Вітер прогнозують північно-західний - 7 - 12 метрів на секунду.

На Заході України буде прохолодно - +18...+20 градусів. У Хмельницькому буде ще холодніше – +17 градусів. На Закарпатті повітря прогріється більше до +25...+27 градусів.

На Півночі температура повітря становитиме +19...+21 градусів.

У Києві дощитиме і вдень, і вночі. Температура повітря буде +19...+21 градусів.

Дощі синоптики не прогнозують у таких містах:

В Ужгороді;

Львові;

Тернополі;

Івано-Франківську;

Хмельницькому;

Чернівцях;

Одесі;

Сімферополь.

Прогноз погоди на 17 липня