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В Україні пройдуть дощі з грозами: новий прогноз на сьогодні

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Неділя 17 липня 2022 07:30
В Україні пройдуть дощі з грозами: новий прогноз на сьогодні Погода в Україні (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Погода в Україні принесе дощі майже у всіх областях країни. У неділю синоптики прогнозують грози та сильний вітер.

Про це йдеться у пронозі Укргідрометцентру.

Спекотним повітря буде лише на Півдні та Сході. В середньому температура повітря буде +27...+28 градусів.

У Луганську та Запоріжжі стовпчики термометрів підіймуться до +28...+30 градусів.

У інших областях будуть грози та дощі. Вітер прогнозують північно-західний - 7 - 12 метрів на секунду.

На Заході України буде прохолодно - +18...+20 градусів. У Хмельницькому буде ще холодніше – +17 градусів. На Закарпатті повітря прогріється більше до +25...+27 градусів.

На Півночі температура повітря становитиме +19...+21 градусів.

У Києві дощитиме і вдень, і вночі. Температура повітря буде +19...+21 градусів.

Дощі синоптики не прогнозують у таких містах:

  • В Ужгороді;
  • Львові;
  • Тернополі;
  • Івано-Франківську;
  • Хмельницькому;
  • Чернівцях;
  • Одесі;
  • Сімферополь.

В Україні пройдуть дощі з грозами: новий прогноз на сьогодніПрогноз погоди на 17 липня

Раніше ми повідомляли, що синоптики оновили прогноз погоди до кінця липня.

Також ми писали, яка погода буде в найближчий тиждень в Україні.

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