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В Украине создали уникальную библиотеку книжных видеообзоров

Автор: Styler

В Украине впервые создают библиотеку книжных видеообзоров. Эта социальная инициатива по поддержке Украинского культурного фонда направлена повысить уровень чтения в стране, а еще развеять миф о том, что современная бумажная литература уже не является актуальной.

Проект предусматривает съемку видеороликов, которые формируют цикл с обзором книжных новинок, беседы с авторами, отзывов на книги и дискуссий вокруг них.

Онлайн библиотеку книжных видеообзоров создали на YouTube. В роликах, размещенных на канале, зритель получает информацию о книге, авторе, краткий сюжет, акцент на читательской аудитории – кому она будет интересна и другие уникальные сведения.

"Цель социальной инициативы - предоставление честной и краткой информации об издании и обеспечение доступа к библиотеке книжных ревью в любое время, как современных украинских авторов, так и выдающихся авторов мировой литературы", - говорят организаторы.

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По их словам, потребность в организации большого количества новой литературы в удобной и современной для читателя форме существовала давно. Количество отечественной украиноязычной и зарубежной литературы постоянно растет. Это, конечно, позитивный процесс, который требует новых вызовов.

Обзоры снимают лидеры мнений, представители издательств, активисты, журналисты, другие авторы и книголюбы. Присоединиться к социальной инициативе и прислать свой отзыв на fabulapin@gmail.com может каждый желающий.

Таким образом канал становится платформой для того, чтобы читатель смог поделиться своими впечатлениями, а еще формирует мощное сообщество книголюбов.

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