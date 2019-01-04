Украинки жестко ответили российскому пропагандисту в США (видео)

Видео: YouTube/Антиватник



В США российский журналист задавал провокационные вопросы двум пенсионеркам украинского происхождения. При этом женщины не растерялись и поставили журналиста на место. Это видно на видео, которое опубликовано на канале "Антиватник".

Российский журналист подошел к двум женщинам и спросил откуда они, поскольку услышал их акцент. Мужчина сразу заявил, что он с России.

Тогда женщины заявили, что они не с России, а с Украины.

Скриншот с YouTube

"А вы Россия? Ну тогда до свидания", - сказала одна из женщин.

Мужчина спросил, почему они так сразу уходят и не хотят даже поговорить. На что женщина ответила, что РФ атакует Украину и не дает спокойно жить.

Тогда российский журналист отметил, что это показывает украинское телевидение и им следует посмотреть российские каналы.

Журналисту все-таки удалось задать женщинам несколько вопросов. К примеру, он спросил о том, как они относятся к церковному расколу, который происходит между Украиной и Россией.

Женщина ответила, что у Украины был свой патриархат еще в 1680 году, но РФ присвоила его себе и не хочет возвращать.

Скриншот с YouTube

На что журналист ответил, что тогда была Киевская Русь.

Женщина парировала это и отметила, что тогда была Украина и Владимир Великий, а на месте, где сейчас стоит Москва находилась "маленькая дырочка".

Напоследок российский журналист задал еще один вопрос. Он спросил, что древнее Украина или Россия. Ответ женщин был очевиден: "Украина", - сказали они.

Данное видео оценили и пользователей сети.

Скриншот с YouTube

"Там была маленькая дырочка" Какие замечательные женщины! Видимо там со временем только дырочка и останется", - прокомментировала Nadiya Labinska.

Скриншот с YouTube

Напомним, что недавно СБУ депортировала гражданина Беларуси Павла Карназыцкого, который распространял антиукраинскую пропаганду.

Ранее сообщалось, что российская газета "Комсомольская правда" опубликовала новую порцию страшилок про Украину.