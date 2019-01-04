Українки жорстко відповіли російському пропагандистові в США (відео)

Відео: YouTube/Антиватник

У США російський журналіст ставив провокаційні запитання двом пенсіонеркам українського походження. При цьому жінки не розгубились і поставили журналіста на місце. Це видно на відео, яке опубліковано на каналі "Антиватник".

Російський журналіст підійшов до двом жінкам і запитав, звідки вони, оскільки почув їхній акцент. Чоловік одразу заявив, що він з Росії.

Тоді жінки заявили, що вони не з Росії, а з України.

Скріншот з YouTube

"А ви Росія? Ну тоді до побачення", - сказала одна з жінок.

Чоловік запитав, чому вони так відразу йдуть і не хочуть навіть поговорити. На що жінка відповіла, що РФ атакує Україну і не дає спокійно жити.

Тоді російський журналіст зазначив, що це показує українське телебачення і їм слід подивитися російські канали.

Журналістові все-таки вдалося поставити жінкам кілька питань. Приміром, він запитав про те, як вони ставляться до церковного розколу, який відбувається між Україною і Росією.

Жінка відповіла, що в України був свій патріархат ще у 1680 році, але РФ привласнила його собі і не хоче повертати.

Скріншот з YouTube

На що журналіст відповів, що тоді була Київська Русь.

Жінка парирувала це і зазначила, що тоді була Україна і Володимир Великий, а на місці, де зараз стоїть Москва перебувала "маленька дірочка".

Наостанок російський журналіст задав ще одне питання. Він запитав, що давня Україна чи Росія. Відповідь жінок був очевидний: "Україна", - сказали вони.

Дане відео оцінили і користувачів мережі.

Скріншот з YouTube

"Там була маленька дірочка" Які любі жінки! Мабуть там з часом тільки дірочка і залишиться", - прокоментувала Nadiya Labinska.

Скріншот з YouTube

Нагадаємо, що нещодавно СБУ депортувала громадянина Білорусі Павла Карназыцкого, який поширював антиукраїнську пропаганду.

Раніше повідомлялося, що російська газета "Комсомольська правда" опублікувала нову порцію жахів про Україну.