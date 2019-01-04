ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Українки жорстко відповіли російському пропагандистові в США (відео)

STYLERЖиття    04.01.2019 - 12:38

Відео: YouTube/Антиватник

У США російський журналіст ставив провокаційні запитання двом пенсіонеркам українського походження. При цьому жінки не розгубились і поставили журналіста на місце. Це видно на відео, яке опубліковано на каналі "Антиватник".

Російський журналіст підійшов до двом жінкам і запитав, звідки вони, оскільки почув їхній акцент. Чоловік одразу заявив, що він з Росії.

Тоді жінки заявили, що вони не з Росії, а з України.

Українки жорстко відповіли російському пропагандистові в США (відео)

Скріншот з YouTube

"А ви Росія? Ну тоді до побачення", - сказала одна з жінок.

Чоловік запитав, чому вони так відразу йдуть і не хочуть навіть поговорити. На що жінка відповіла, що РФ атакує Україну і не дає спокійно жити.

Тоді російський журналіст зазначив, що це показує українське телебачення і їм слід подивитися російські канали.

Журналістові все-таки вдалося поставити жінкам кілька питань. Приміром, він запитав про те, як вони ставляться до церковного розколу, який відбувається між Україною і Росією.

Жінка відповіла, що в України був свій патріархат ще у 1680 році, але РФ привласнила його собі і не хоче повертати.

Українки жорстко відповіли російському пропагандистові в США (відео)Скріншот з YouTube

На що журналіст відповів, що тоді була Київська Русь.

Жінка парирувала це і зазначила, що тоді була Україна і Володимир Великий, а на місці, де зараз стоїть Москва перебувала "маленька дірочка".

Наостанок російський журналіст задав ще одне питання. Він запитав, що давня Україна чи Росія. Відповідь жінок був очевидний: "Україна", - сказали вони.

Дане відео оцінили і користувачів мережі.

Українки жорстко відповіли російському пропагандистові в США (відео)

Скріншот з YouTube

"Там була маленька дірочка" Які любі жінки! Мабуть там з часом тільки дірочка і залишиться", - прокоментувала Nadiya Labinska.

Українки жорстко відповіли російському пропагандистові в США (відео)

Скріншот з YouTube

Нагадаємо, що нещодавно СБУ депортувала громадянина Білорусі Павла Карназыцкого, який поширював антиукраїнську пропаганду.

Раніше повідомлялося, що російська газета "Комсомольська правда" опублікувала нову порцію жахів про Україну.

 

 

 

"Спогади повертаються": в мережі запустили флешмоб в підтримку воїнів ГРУ розсилало листи американським політикам від імені патріотів України, - WP
Новини України пропаганда РФукраинцы
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся