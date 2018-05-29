Украинская "Википедия" заплатит авторам лучших статей о музыке

Всем желающим предлагают улучшить и дополнить статьи о музыке на украинской "Википедии"

Представители общественной организации "Викимедиа Украина" объявили конкурс "Вікі любить музику", цель которого - улучшить и дополнить статьи о музыке на странице украинской сетевой энциклопедии.

Как рассказали организаторы, конкурс продлится с 1 по 30 июня. Жюри будет принимать статьи двух видов: специализированные - о теории музыки и музыкальных терминах, о музыкальных инструментах и программном обеспечении, о стилях и жанрах; общие - о композиторах, исполнителях, песнях, альбомах, музыкальных учебных заведениях, событиях.

Участникам конкурса предлагается создать новую статью или существенно дополнить уже существующую.

Жюри определит по одному победителю среди авторов специализированных и общих статей, они получат по 5 тыс. грн. Также, будут объявлены дополнительные номинации, победители которых тоже получат призы на общую сумму 10 тыс. грн.

Скриншот сайта (uk.wikipedia.org)

Все статьи будут оцениваться по десятибалльной шкале по трем главным критериям: соответствие тематике, раскрытие темы, оформление и иллюстрирование.

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