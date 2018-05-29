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Українська "Вікіпедія" заплатить авторам кращих статей про музику

STYLERLIFE        29.05.2018 - 18:26
Українська "Вікіпедія" заплатить авторам кращих статей про музику (фрагмент ілюстрації / uk.wikipedia.org)
Українська "Вікіпедія" заплатить авторам кращих статей про музику (фрагмент ілюстрації / uk.wikipedia.org)

Усім охочим пропонують поліпшити і доповнити статті про музику на українській "Вікіпедії"

Представники громадської організації "Вікімедіа Україна" оголосили конкурс "Вікі любити музику", мета якого - поліпшити і доповнити статті про музику на сторінці української мережевої енциклопедії.

Як розповіли організатори, конкурс триватиме з 1 по 30 червня. Журі братиме статті двох видів: спеціалізовані - про теорію музики і музичні терміни, про музичні інструменти і програмне забезпечення, про стилі і жанри; загальні - про композиторів, виконавців, пісні, альбоми, музичні навчальні заклади, події.

Учасникам конкурсу пропонується створити нову статтю або істотно доповнити вже існуючу.

Журі визначить по одному переможцю серед авторів спеціалізованих та загальних статей, вони отримають по 5 тис. грн. Також, будуть оголошені додаткові номінації, переможці яких теж отримають призи на загальну суму 10 тис. грн.

Скріншот сайту (uk.wikipedia.org)

Всі статті будуть оцінюватися за десятибальною шкалою за трьома головними критеріями: відповідність тематиці, розкриття теми, оформлення та ілюстрування.

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