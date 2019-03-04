Украинские звезды на "Песне года": кто развлекал россиян

На концерте были замечены даже те, кто ранее сообщал, что не поедет в РФ
На российской "Песне года" были замечены украинские артисты, в том числе и те, которые ранее заявляли, что отказываются от участия в подобных проектах. Фото и видео мероприятия появились в официальном аккаунте Instagram "Песни года".
В частности, гвоздем концертной программы стали София Ротару, которая после болезни неоднократно сообщала, что не будет выступать в российских проектах. Однако для концерта 2 марта в Дюссельдорфе 70-летняя София Михайловна сделала исключение.
Еще одна украинская звезда, которая активно строит свою карьеру в России, Таисия Повалий, выступила на сцене вместе с Лолитой, Басковым и Дианой Арбениной.
Ранее в подобном концерте, но в Санкт-Петербурге, была замечена и опальная Ани Лорак.
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