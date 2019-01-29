Украинский флаг нужно изменить: астролог объяснил почему

Разговоры об изменении государственного флага длятся годами

На протяжении многих лет эксперты спорят о том, что флаг Украины нужно изменить, а точнее – перевернуть. Этот вопрос даже неоднократно поднимался в стенах Верховной Рады. Известный астролог Влад Росс объяснил, почему это нужно сделать в своем комментарии для издания "Главред".

Изначально цвет украинского флага был желто-синий и это было утверждено 22 марта 1918 года Центральной радой. Но в том же году, после переворота, цвета перевернули. Официально государственный символ читается так: голубой цвет символизирует небо, а желтый – зрелую пшеницу.

Однако некоторые историки отмечают, что голубой цвет символизирует воду, а желтый цвет – огонь и поэтому получилось противостояние двух стихий. На этот факт указала много лет назад китайская преподавательница Мао-Мао, которая приезжала в 1996 году в Украину с циклом лекций. Она объяснила, что украинский флаг символизирует знак "Пи" – символ, который не предвещает ничего хорошего. А вот если перевернуть цвета, то получится знак "Тай", который означает расцвет, счастье и развитие.

Об этом сообщил и астролог Влад Росс. Он объяснил, что желтый цвет должен доминировать над голубым.

"Флаг Украины требует изменений - цвета нашего флага нужно поменять местами: синий должен быть внизу, желтый сверху. Таким образом, более яркая жизнь должна возвышаться над более сумрачной. Ведь почему у нас выигрывали "бело-голубые", почему они всегда довлели над другими, создавали свой воровской режим? Потому что синий цвет всегда довлел над желтым", - объяснил астролог и добавил, что именно это поможет Украине стать демократичной, яркой и благополучной.

Также Росс выразил мнение о том, что допустимо добавить пурпурную полоску на флагштоке – она бы добавила бы успешности стране.

"Малиновый, пурпурный – это цвет власти и успеха. Мы можем просто добавить этот цвет к нашему желто-синему флагу, как, например, на белорусском флаге – возле флагштока просто сделать линию. Это, в принципе, было бы благоприятно. Особенно это бы поспособствовало бы утверждению украинской нации", - резюмировал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский флаг на вокзале Александрии возмутил сеть.

А также писали о том, как используют сине-желтый символ свободы в музыкальных клипах.