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Украинцам рассказали, как подготовить автомобиль к весне

STYLERЖизнь    19.03.2019 - 14:45
Украинцам рассказали, как подготовить автомобиль к весне
Коллаж РБК-Украина

Как только на дворе потеплело, машину стоит внимательно осмотреть и сменить шины

Автожурналист и эксперт Юлий Максимчук рассказал, как подготовить автомобиль к весне и что необходимо сделать первоочередно, как только с дорог сошел снег и на дворе потеплело. Об этом эксперт сообщил изданию Факты.

Первым делом специалист не советует ограничиваться лишь "переобувкой". Прежде всего он считает, что следует оценить остаточную высоту протектора своей летней резины. Для удобства контроля большинство производителей шин делают на своих изделиях индикаторы износа (резиновые ступеньки), которые как раз равны указанной минимальной высоте.

Летние шины также следует внимательно осмотреть на предмет наличия боковых порезов, "шишек", каких-либо острых предметов, которые способны пробить колесо - гвоздей, стекла и прочего.

Помимо шин важно проконтролировать состояние еще ряда узлов и частей транспортного средства. В первую очередь это касается кузова. После холодного сезона все дорожные реагенты нужно удалить с машины, тщательно ее вымыв, а также оценить состояние щеток стеклоочистителя.

Оцените также состояние лакокрасочного покрытия: если есть сколы краски или очаги ржавчины, ее нужно очистить до чистого металла, а затем закрасить с помощью специальной краски.

Эксперт отметил, что многие автовладельцы не придают должного внимания аккумуляторной батарее, совершая при этом большую ошибку. В течение зимы аккумулятор испытывает большие нагрузки, а потому с наступлением тепла желательно проверить его заряд и удостовериться, что он максимален.

Напомним, что Канада передала украинской армии более полусотни автомобилей. 

А также сообщали, что украинским автомобилистам повысят штрафы в 10 раз.

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